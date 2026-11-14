زاخاروفا: أوروبا ستكون أكثر أمنًا دون الناتو.. واتهامات روسية للحلف بإضعاف استقرار القارة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، إن أوروبا ستكون أكثر أمنًا في حال عدم وجود حلف شمال الأطلسي «الناتو»، معتبرة أن استمرار الحلف في أداء دوره الحالي أسهم في إضعاف المنظومة الأمنية الأوروبية واستنزاف موارد الدول الغربية.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «تاس»، على هامش فعالية «PR Weekend» في موسكو، أن غياب الناتو كان من شأنه أن يوفر مستوى أكبر من الأمن والاستقرار في أوروبا، مشبهة الحلف بـ«السن المتآكل» الذي أضعف المناعة الأمنية للقارة والعالم، بسبب استهلاكه موارد ضخمة في التعامل مع الأزمات والتداعيات الناتجة عن سياساته.



الحلف لم يُنشأ

واتهمت المتحدثة الروسية الحلف بأنه لم يُنشأ، بحسب وصفها، بهدف الحفاظ على الاستقرار الدولي، وإنما لتحقيق أهداف توسعية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتنظيم الانقلابات والثورات الملونة، إلى جانب دعم المصالح الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء فيه.



وجاءت تصريحات زاخاروفا ردًا على موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي رفض طرح مسألة إعادة تشكيل الهيكل الأمني الأوروبي على طاولة المفاوضات مع روسيا، معتبرًا أن منظومة الأمن الأوروبية قائمة بالفعل من خلال حلف الناتو، ولا تحتاج إلى إعادة تأسيس.