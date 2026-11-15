خدعة سياسية .. «آيزنكوت» يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وصف غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، دعوة بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بأنها «خدعة سياسية»، متهمًا رئيس حكومة تصريف الأعمال بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية، رغم حديثه عن ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الأمنية.

وقال آيزنكوت، في منشور عبر منصة «إكس»، السبت، إن نتنياهو يدعو إلى مفاوضات محددة النتائج مسبقًا، بينما يتحدث في الوقت نفسه عن رغبته في تحقيق الوحدة، معتبرًا أن ممارساته تسهم في تعميق الانقسام وتأجيج التوترات.

وأضاف أن نتنياهو يدرك خسارته في الانتخابات، موجهًا إليه رسالة قال فيها: «محاولة جيدة، لكن هذه الخدع لا تنطلي عليّ»، وذلك قبل المفاوضات المرتقبة بين الجانبين، والمقرر عقدها الأحد.

وكان نتنياهو قد دعا، في وقت سابق السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب المؤيدة لإسرائيل، معتبرًا أنها الخيار القادر على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة وضمان أمن البلاد خلال السنوات المقبلة.

وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه أجرى الخميس الماضي محادثات وصفها بالمهمة مع آيزنكوت، مشيرًا إلى أن معرفته به تعود إلى سنوات طويلة، منذ توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وأن اللقاء عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجدد نتنياهو تحذيراته من إيران، مدعيًا أن طهران تعمل مجددًا على إحياء برنامجها النووي واستئناف تخصيب اليورانيوم وتسريع تطوير الأسلحة النووية، محذرًا من احتمال استخدامها ضد إسرائيل، ومؤكدًا ضرورة منعها من الوصول إلى هذا الهدف.

وتأتي هذه التطورات بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد الماضي، آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، ومنحه مهلة أساسية مدتها 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة بينه وبين نتنياهو.