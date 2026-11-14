عفاف شعيب تكشف كواليس علاقتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز قبل شهرته: كان مساعد مخرج

كشفت الفنانة عفاف شعيب كواليس علاقتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أنها عرفته قبل أن يصبح نجمًا كبيرًا، وقبل تحقيقه الشهرة، حين كان يعمل مساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش.

وقالت عفاف شعيب، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية من البداية»، تقديم الإعلامية أميرة مجدي، المذاع عبر شاشة قناة المحور، إنها عملت مع محمود عبد العزيز في تلك الفترة، وكان ملتزمًا ويتمتع بوسامة لافتة، مشيرة إلى أن نور الدمرداش أخبره بأنه يمتلك ملامح ممثل وسيكون ناجحًا، ليرد عليه محمود عبد العزيز: «اكتشفتني يا أستاذ»، قبل أن يمنحه الفرصة ويصبح نجمًا كبيرًا.

وأضافت أن محمود عبد العزيز كان فنانًا مجتهدًا، يذاكر الشخصية جيدًا ويدرس الدور والعمل ككل، وكان على دراية كاملة بما يقدمه، مشيرة إلى أنه كان إنسانًا طيبًا ويحب مساندة زملائه، خاصة البسطاء والموهوبين، ولم يكن يبخل بمساعدة أي شخص، مؤكدة أنه كان إنسانًا حقيقيًا بمعنى الكلمة.