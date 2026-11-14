1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

واصل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعه الحاد لليوم الثالث على التوالي، مع بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، وسط موجة هبوط قوية ضربت سوق الصاغة خلال الأيام الماضية، بعدما فقد جرام الذهب نحو 10 جنيهات على الأقل في آخر تحركاته، بينما وصلت خسائر عيار 21 إلى 260 جنيهًا خلال أسبوع واحد، و1700 جنيه من أعلى سعر سجله مارس الماضي في تطور يعكس تأثير التراجعات العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ولم تتوقف الضغوط عند حدود انخفاض الأسعار المعلنة، بل امتدت إلى اتساع الفجوة بين السعر المتداول في محلات الصاغة والقيمة النظرية للذهب، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استفادة المستهلك من الهبوط العالمي، وما إذا كانت الأسعار الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء أم أن السوق لا تزال بحاجة إلى مزيد من التصحيح.

وتزامنت هذه التطورات مع تراجع أوقية الذهب عالميًا بنحو 4.2% خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر، بالتزامن مع صدور بيانات تضخم أمريكية أعلى من توقعات الأسواق، وتصاعد الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب قوة الدولار عالميًا.





سعر الذهب اليوم في مصر.. التعاملات المسائية

سجل سعر الذهب اليوم في مصر مستويات منخفضة مع بداية التعاملات المسائية السبت 14 نوفمبر 2026، بعدما تراجعت الأسعار بنحو 10 جنيهات على الأقل في مختلف الأعيرة، ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5950 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب في آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 6800 جنيه للشراء و6772 جنيهًا للبيع.

سجل نحو 6800 جنيه للشراء و6772 جنيهًا للبيع. عيار 22: بلغ نحو 6233 جنيهًا للشراء و6207 جنيهات للبيع.

بلغ نحو 6233 جنيهًا للشراء و6207 جنيهات للبيع. عيار 21: وصل إلى 5950 جنيهًا للشراء و5925 جنيهًا للبيع.

وصل إلى 5950 جنيهًا للشراء و5925 جنيهًا للبيع. عيار 18: سجل نحو 5100 جنيه للشراء و5078 جنيهًا للبيع.

سجل نحو 5100 جنيه للشراء و5078 جنيهًا للبيع. عيار 14: بلغ نحو 3966 جنيهًا للشراء و3950 جنيهًا للبيع.

بلغ نحو 3966 جنيهًا للشراء و3950 جنيهًا للبيع. الجنيه الذهب: سجل نحو 47.6 ألف جنيه للشراء و47.4 ألف جنيه للبيع.

سجل نحو 47.6 ألف جنيه للشراء و47.4 ألف جنيه للبيع. أوقية الذهب عالميًا: بلغت نحو 3885 دولارًا للشراء و3884 دولارًا للبيع.

وتعكس هذه المستويات استمرار الضغوط على سوق الصاغة، خاصة مع تراجع عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، إلى مستوى 5950 جنيهًا، بعد أن كان قد سجل 6210 جنيهات في بداية الأسبوع.

الذهب في مصر يفقد 260 جنيهًا خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 نوفمبر 2026، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 260 جنيهًا، منخفضًا من 6210 جنيهات إلى 5950 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت قرابة 4.19%.

وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع انخفاض أوقية الذهب عالميًا بنحو 4.2%، في إشارة إلى ارتباط حركة الأسعار المحلية بالتطورات التي تشهدها الأسواق الدولية، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وبدأ عيار 21 تداولات الفترة عند 6210 جنيهات يوم 7 نوفمبر، قبل أن يسجل ارتفاعات محدودة خلال يومي 8 و9 نوفمبر، ليتحرك بين 6225 و6265 جنيهًا.

لكن الاتجاه تغير بصورة واضحة يوم 10 نوفمبر، عندما تراجع السعر إلى نحو 6150 جنيهًا، فاقدًا 85 جنيهًا في يوم واحد، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية.

واستمرت الضغوط خلال 11 نوفمبر، ليسجل عيار 21 نحو 6100 جنيه، ثم تعرض لانخفاض جديد يوم 12 نوفمبر إلى نحو 5970 جنيهًا، بخسارة يومية بلغت 130 جنيهًا وفق الأرقام المسجلة.

واستقر السعر قرب 5950 جنيهًا يومي 13 و14 نوفمبر، لتصل الخسائر الإجمالية خلال الأسبوع إلى 260 جنيهًا، وهو ما يعكس قوة موجة التصحيح التي تعرض لها المعدن الأصفر.

وبالنسبة للأعيرة الأخرى، سجل عيار 24 نحو 6674 جنيهًا يوم 13 نوفمبر، بينما بلغ عيار 18 نحو 5005 جنيهات في اليوم نفسه، قبل تحرك الأسعار إلى مستوياتها المعلنة في التعاملات المسائية السبت.

الفجوة السعرية تصل إلى 134.74 جنيهًا.. لماذا لا يستفيد المستهلك بالكامل؟

برزت الفجوة السعرية باعتبارها واحدة من أهم القضايا المؤثرة في سوق الذهب خلال الأسبوع، بعدما اتسعت المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للجرام المحسوبة وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.

وأظهرت بيانات منصة «آي صاغة» أن الفجوة السعرية سجلت نحو 18.29 جنيهًا بالسالب، بما يعادل 0.29%، يوم 9 نوفمبر، قبل أن تتسع إلى 134.74 جنيهًا، بما يعادل 2.31%، يوم 12 نوفمبر.

وتعني الفجوة السالبة، وفق منهجية المنصة، أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة بناءً على سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وهو ما يعني أن المستهلك قد يدفع سعرًا يتجاوز القيمة التي تبررها المتغيرات الأساسية في الأسواق.

وتكمن أهمية هذا المؤشر في أنه يكشف جانبًا لا يظهر بمجرد متابعة سعر الجرام، فقد يتراجع السعر المعلن في محلات الصاغة، لكنه يظل أعلى من القيمة النظرية للذهب، بما يقلل استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف.

ولا تعني الفجوة المرتفعة بالضرورة أن السعر المحلي سيتراجع حتمًا، لكنها تشير إلى وجود مسافة بين السعر المتداول والقيمة النظرية، وقد يؤدي تقلص هذه المسافة لاحقًا إلى انخفاض السعر المحلي حتى دون تسجيل تراجع جديد في الأوقية، إذا ظلت العوامل الأخرى مستقرة.

كما لا يمكن الجزم بأن اتساع الفجوة يرجع إلى محاولة التجار الحفاظ على هوامش الربح أو إلى نقص المعروض، دون وجود بيانات مستقلة توضح تكاليف التداول وحركة العرض والطلب.

سعيد إمبابي: انخفاض الذهب لا يعني أن السعر أصبح عادلًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الفجوة السعرية الحالية ليست أمرًا طبيعيًا أو صحيًا للسوق، معربًا عن عدم رضاه عن وصولها إلى أكثر من 134 جنيهًا للجرام.

وأوضح أن استمرار هذه الفجوة يعني أن المستهلك لا يستفيد بصورة كاملة من تراجع الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف، بل يظل مطالبًا بدفع سعر أعلى من القيمة النظرية للذهب.

وأشار إمبابي إلى أن انخفاض جرام الذهب عيار 21 من 6210 جنيهات إلى 5950 جنيهًا لا يعني تلقائيًا أن السعر أصبح عادلًا أو أن الوقت بات مناسبًا للشراء، مؤكدًا أن المسألة لا تتعلق فقط بمقدار الانخفاض المحلي، وإنما بحجم ابتعاد السعر المتداول عن قيمته النظرية.

وأضاف أن اتساع الفجوة بهذا الشكل يستوجب تعامل المستهلك بحذر، وعدم الاندفاع وراء أي انخفاض ظاهري في الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الفجوة تضر بالسوق قبل أن تضر بالمستهلك؛ لأنها تضعف الثقة في آليات التسعير، وتزيد حالة الارتباك، وتجعل المشتري غير قادر على تحديد السعر العادل الذي ينبغي أن يدفعه.

وحذر من أن استمرار الفجوة قد يؤدي إلى تأجيل قرارات الشراء والضغط على حركة التداول، فضلًا عن خلق انطباع بأن السوق المحلية لا تستجيب بصورة كاملة للمتغيرات العالمية.



تحوط تجار الذهب لا ينبغي أن يتحول إلى عبء على المستهلك

لفت المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إلى أن جزءًا من الفجوة السعرية يرتبط بتحوط تجار الخام، الذين يخشون عودة الصعود المفاجئ في الأسعار العالمية أو سعر الدولار، ويحاولون حماية مراكزهم المالية من خلال الاحتفاظ بهامش إضافي.

وشدد إمبابي على أن هذا التحوط لا ينبغي أن يتحول إلى عبء دائم على المستهلك، أو أن يدفع المشتري ثمن مخاوف مستقبلية لم تتحقق بعد، مؤكدًا أن التاجر من حقه إدارة مخاطره، لكن المستهلك من حقه أيضًا الحصول على سعر شفاف وعادل يعكس حركة الأوقية وسعر الصرف في التوقيت نفسه.

وأوضح أنه لا يمكن أن تنخفض الأوقية والدولار، بينما يظل السعر المحلي محملًا بفارق كبير تحت مبرر التحوط، لأن استمرار هذا الوضع يضر بتوازن السوق ويضعف الثقة بين أطرافها.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب في ظل تراجع الأسعار

وجه سعيد إمبابي مجموعة من النصائح للمستهلكين في ظل التراجعات الحالية، مؤكدًا ضرورة عدم اعتبار انخفاض السعر وحده فرصة مؤكدة للشراء، مع أهمية مقارنة السعر المعلن بالقيمة النظرية للجرام.

وتضمنت أبرز النصائح ما يلي:

السؤال عن القيمة النظرية لجرام الذهب قبل إتمام عملية الشراء.

مقارنة الأسعار بين أكثر من جهة ومحلات صاغة مختلفة.

الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي فروق إضافية قبل الدفع.

عدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة إذا كانت الفجوة السعرية سالبة ومرتفعة.

اللجوء إلى الشراء على مراحل فقط إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى اقتناء الذهب.

تجنب الشراء تحت ضغط الخوف من عودة الأسعار إلى الارتفاع.

عدم قبول سعر لا يستطيع المستهلك فهم مكوناته وتفاصيل احتسابه.

وأكد إمبابي أن الشفافية تمثل الحل الأساسي لتقليص الفجوة السعرية، وأن مسؤولية تحقيق ذلك مشتركة بين التجار والمنصات والجهات المعنية، لأن السوق القوية هي التي تحمي المستهلك وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة التجار على إدارة مخاطرهم بصورة عادلة.

وشدد على أن السؤال الذي ينبغي أن يشغل المشتري ليس فقط مقدار انخفاض الذهب، وإنما مدى تناسب السعر المحلي مع حركة الأوقية والدولار، وما إذا كانت الفجوة السعرية في صالحه أم ضده، مؤكدًا أن «ليس كل انخفاض فرصة شراء، وليس كل سعر معلن سعرًا عادلًا».

تحسن الجنيه أمام الدولار يزيد الضغوط على أسعار الذهب

ساهم تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في زيادة الضغوط على أسعار الذهب داخل مصر خلال الفترة محل الرصد، إذ تراجع سعر العملة الأمريكية من نحو 53.97 جنيه يوم 7 نوفمبر إلى قرابة 53.49 جنيه يوم 12 نوفمبر.

وبذلك انخفض الدولار بنحو 48 قرشًا، بما يعادل قرابة 0.89%، وهو ما يعكس تحسن قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية خلال المقارنة.

وتؤثر هذه الحركة بصورة مباشرة في تسعير الذهب محليًا، إذ تعتمد القيمة النظرية للجرام بالجنيه على عاملين رئيسيين، هما سعر أوقية الذهب بالدولار وسعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه.

واجتمع خلال الأسبوع عاملان ضاغطان على الأسعار المحلية؛ أولهما انخفاض الأوقية عالميًا، وثانيهما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما ساهم في دفع أسعار الذهب إلى مستويات أقل.

وتبرز هذه التطورات أهمية التمييز بين قوة الدولار عالميًا وتحسن الجنيه أمام العملة الأمريكية محليًا، فكل منهما يمثل عاملًا مستقلًا في تحديد القيمة النظرية للذهب داخل مصر، وقد يختلف تأثيرهما من يوم إلى آخر.

التضخم الأمريكي يقود موجة الهبوط ويعزز مخاوف التشديد النقدي

كانت بيانات التضخم الأمريكية المحرك الأبرز لتراجعات الذهب خلال الأسبوع، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، مقابل توقعات بلغت 0.3%.

كما جاءت قراءة التضخم الأساسي أعلى من التوقعات، بعدما سجلت 0.3% مقابل 0.2% متوقعة، وهو ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وأعادت هذه البيانات تسليط الضوء على احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المتشددة، خاصة مع صعوبة السيطرة على التضخم بالسرعة التي كانت تأملها الأسواق.

وتكمن أهمية هذه التطورات بالنسبة للذهب في أن التضخم لا يمثل دائمًا عامل دعم للمعدن النفيس؛ فعندما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة توقعات رفع الفائدة، تصبح العوائد على الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية، وترتفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

وبالتالي، تحول تأثير بيانات التضخم خلال الفترة إلى عامل ضغط على الذهب، بدلًا من أن يكون مصدر دعم للطلب عليه باعتباره أداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات.

رهانات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على المعدن النفيس

عقب صدور بيانات التضخم، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وأشارت التقديرات إلى ارتفاع احتمالية زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من صفر إلى 10.5%، وهو ما يعكس تغيرًا في تسعير الأسواق لمسار السياسة النقدية، لكنه لا يعني أن قرار الرفع أصبح محسومًا.

كما زادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط على الذهب، بعدما أشارت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، مع التأكيد على الحاجة إلى التعامل معها من خلال السياسة النقدية.

وتؤثر توقعات الفائدة على الذهب من خلال قناتين رئيسيتين؛ الأولى تتمثل في زيادة جاذبية الدولار، والثانية في ارتفاع العائد على السندات والأدوات المالية، بما يقلل نسبيًا من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن النفيس.



أوقية الذهب تهبط دون 4000 دولار بعد موجة ضغوط بيعية

عكست تحركات الذهب عالميًا قوة الضغوط الناتجة عن البيانات الأمريكية، إذ بدأت الأوقية التداول قرب 4141.50 دولارًا يوم 9 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 4033.33 دولارًا يوم 10 نوفمبر، ثم واصلت الانخفاض خلال الجلسات التالية.

وسجلت الأوقية نحو 3988.30 دولارًا يوم 11 نوفمبر، ثم تراجعت إلى 3877.83 دولارًا يوم 12 نوفمبر، قبل أن تسجل ارتدادًا محدودًا إلى 3885.24 دولارًا يوم 13 نوفمبر.

ويعكس هذا المسار تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية بعد صدور بيانات التضخم، مع تراجع الأسعار إلى ما دون حاجز 4000 دولار للأوقية.

ورغم الارتداد المحدود يوم 13 نوفمبر، فإنه لم يكن كافيًا لتغيير الصورة العامة للأسبوع، التي اتسمت بالهبوط الحاد وإعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

التوترات الجيوسياسية لم تعوض ضغوط الدولار والفائدة

على الرغم من استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، فإن تأثيرها لم يكن كافيًا لمعادلة الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية.

وأشارت التطورات السياسية إلى تراجع احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية واسعة ضد إيران في المدى القريب، مع التركيز على أدوات الضغط الاقتصادي، وهو ما ساهم في الحد من الطلب الإضافي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

لكن تراجع احتمالات التصعيد العسكري المباشر لا يعني اختفاء المخاطر الجيوسياسية، إذ يظل تأثيرها على الذهب مرتبطًا بتطورات الأحداث ومدى انعكاسها على أسواق الطاقة والتضخم وتوقعات السياسة النقدية.

جولدمان ساكس يخفض مستهدفات الذهب رغم استمرار دعم البنوك المركزية

خفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب، مستهدفًا وصول الأوقية إلى 4150 دولارًا بنهاية عام 2026، مقابل 4650 دولارًا في تقديراته السابقة، بتراجع قدره 500 دولار.

كما خفض البنك مستهدف نهاية عام 2027 إلى 4800 دولار بدلًا من 5400 دولار، مرجعًا هذا التعديل إلى تحول توقعات السياسة النقدية الأمريكية نحو التشدد، مع ترجيح رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

ويرى البنك أن ارتفاع الفائدة قد يقلص جاذبية الذهب كأداة للتحوط من تآكل قيمة العملات، ويعيد تشكيل مراكز المستثمرين وتوقعاتهم، كما قد يدفع الطلب على خيارات الشراء المرتبطة بالذهب إلى العودة لمتوسطه التاريخي، بدلًا من المستويات المرتفعة التي سجلها مطلع 2026.

واستحضر استراتيجيو البنك تجربة عام 2022، عندما وفرت مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا للمعدن النفيس، لكن ارتفاع أسعار الفائدة حد من مكاسبه وأبقى أداءه تحت ضغط مراكز المستثمرين.

ورغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل مشتريات البنوك المركزية المحرك الرئيسي لصعود الذهب، مقدرًا مساهمتها في معظم المكاسب المتوقعة، والبالغة نحو 15% حتى نهاية 2027.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022، بينما تشير أحدث تقديراته الآنية إلى مشتريات تصل إلى 85 طنًا شهريًا، وفق متوسط معدل موسميًا لثلاثة أشهر.

ويرجع البنك استمرار الطلب إلى سعي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، خصوصًا الصين، إلى زيادة حصة الذهب في احتياطياتها، في ظل اعتبارات أمن الأصول وتنويع الاحتياطيات، مقابل محدودية مشتريات الاقتصادات المتقدمة التي تمتلك بالفعل مخزونات تاريخية كبيرة.



3 سيناريوهات لأسعار الذهب حتى نهاية 2027

وضع جولدمان ساكس ثلاثة سيناريوهات محتملة لحركة أسعار الذهب حتى نهاية عام 2027، تختلف وفق مسار أسعار الفائدة الأمريكية والتطورات المالية والاقتصادية العالمية.

السيناريو الأساسي: وصول أوقية الذهب إلى 4800 دولار بنهاية 2027، مع إمكانية الحصول على دعم إضافي إذا بدأ خفض الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام.

وصول أوقية الذهب إلى 4800 دولار بنهاية 2027، مع إمكانية الحصول على دعم إضافي إذا بدأ خفض الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام. السيناريو السلبي: ألا تتجاوز الأسعار 4660 دولارًا، إذا جرى رفع الفائدة مجددًا في مارس 2027 أو تأجلت التخفيضات المتوقعة.

ألا تتجاوز الأسعار 4660 دولارًا، إذا جرى رفع الفائدة مجددًا في مارس 2027 أو تأجلت التخفيضات المتوقعة. السيناريو الإيجابي: تجدد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، بما يعزز الطلب على الذهب كملاذ للتحوط ويدفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز المستهدف الأساسي.

تجدد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، بما يعزز الطلب على الذهب كملاذ للتحوط ويدفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز المستهدف الأساسي. وتكشف هذه السيناريوهات عن استمرار وجود عوامل دعم للذهب على المدى المتوسط والطويل، رغم الضغوط التي يتعرض لها في الأجل القصير نتيجة توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

مؤشرات أمريكية مرتقبة قد تحرك الذهب والدولار

تترقب الأسواق خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر مجموعة من المؤشرات والبيانات الأمريكية التي قد تؤثر على حركة الذهب والدولار، وتعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.

وتشمل أبرز المواعيد المرتقبة:

16 نوفمبر: كلمة لوارش وبيانات مراكز المضاربين على الذهب.

كلمة لوارش وبيانات مراكز المضاربين على الذهب. 17 نوفمبر: صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. 18 نوفمبر: نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. 20 نوفمبر: بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم.

بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم. 25 نوفمبر: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المنتظر أن تحظى هذه المؤشرات بمتابعة واسعة، نظرًا إلى تأثيرها المحتمل على توقعات التضخم ومسار الفائدة الأمريكية، وهما من أبرز العوامل التي تتحكم في تحركات المعدن الأصفر عالميًا.



توقعات سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع المقبل

من المرجح أن تظل تحركات الذهب خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر مرتبطة بصورة رئيسية بتطور توقعات السياسة النقدية الأمريكية، ومدى استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات.

وعلى المستوى العالمي، تشير التقديرات الواردة إلى استمرار الحذر من احتمالات تعرض الذهب لمزيد من الضغوط خلال الأجل القصير، مع تداول توقعات لبعض المؤسسات في نطاق يتراوح بين 3750 و3900 دولار للأوقية خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

وفي المقابل، تتضمن التقديرات المتداولة توقعًا آخر لجولدمان ساكس بوصول الأوقية إلى 4900 دولار بنهاية 2026، وهو ما يختلف عن مستهدف البنك البالغ 4150 دولارًا الوارد في تقديراته المعدلة، ويكشف عن وجود تباين في الأرقام والتوقعات المطروحة بشأن المسار المتوسط الأجل للذهب.

أما على المستوى المحلي، فسيظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر، إلى جانب حركة الأوقية والفجوة السعرية بين السعر المتداول والقيمة النظرية.

وبناءً على هذه المعطيات، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الحذر مع استمرار الضغوط، دون استبعاد حدوث ارتدادات تصحيحية بعد موجة التراجع الأخيرة.

وتظل متابعة الفجوة السعرية خلال الأسبوع المقبل أمرًا بالغ الأهمية للمستهلكين، إذ إن عودة السعر المحلي إلى الاقتراب من القيمة النظرية قد تكون أكثر أهمية من مجرد تسجيل انخفاض جديد في السعر المعلن.