مجمع كهنة الإسكندرية يحتفل بعيد جلوس البابا تواضروس الـ 14 | صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،اليوم، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، الاحتفالية التي أقامها مجمع كهنة الإسكندرية، بمناسبة العيد الرابع عشر لتجليس قداسة البابا على كرسي مارمرقس.

تضمنت الاحتفالية عدة فقرات منها فيلم تسجيلي بعنوان "إلى العمق" عن عمل الله والإنجازات الخدمية التي تمت خلال عام مع قداسة البابا وفيلم تسجيلي آخر بعنوان "من القلب إلى القلب" تضمن كلمات أولاد وشعب الكنيسة عبروا فيها عن مشاعرهم حيال بزيارة قداسة البابا لكنائسهم.

وتحدث القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية مقدمًا إحصائيات للأعمال الرعوية لقداسة البابا في الإسكندرية من لقاءات رعوية وزيارات وتدشين كنائس ورسامات كهنة وأنشطة خدمية كثيرة خلال العام الجاري.

وتحدث نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، مهنئًا، وتناول خدمة قداسة البابا كنموذج لعمق الرجاء الحي في المسيح.

وعقد نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، مقارنة بين رقم ١٤ وعلاقته بحفظ خروف الفصح إلى اليوم الرابع عشر وفقًا لسفر الخروج الأصحاح الـ ١٢ لافتًا إلى أن رقم ١٤ هنا يرمز للخلاص والنجاة.

واختتم اللقاء بحوار بودكاست مع قداسة البابا دار حول محطات مختلفة في قلب قداسته ووجه خلاله رسائل تشجيعية وإرشادية هامة للآباء الكهنة، وحثهم على عدم الالتفات إلى الأصوات المحبطة التي توقف وتعرقل الخدمة والعمل. وشدّد قداسته على أهمية أن تكون السنة المقبلة "سنة الافتقاد".

وفي نهاية الاحتفالية وزع قداسته بعض الهدايا التذكارية على الآباء كهنة الإسكندرية.