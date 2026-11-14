قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل سياسي: ضرب المستشفيات في غزة يستهدف فرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26
مشاري راشد يوجه انتقادات حادة لاستغلال أموال تبرعات غزة لتحقيق مصالح خاصة
وزير ثقافة لبنان: نتطلع إلى السلام بشدة.. ونعوّل على التضامن الدولي لحماية تراثنا الثقافي والتاريخي
مايك جونسون: تحديث مراقبة الحركة الجوية في أمريكا ضرورة.. ومعداتها تعود إلى الثمانينيات
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026
بعد اتهامها له.. تصالح الفنان إيهاب توفيق مع شابين صدمهما بسيارته في القاهرة
وزير النقل الأمريكي: أنظمة المراقبة الجوية تستخدم أجهزة قديمة عمرها عقود
ستيف هارفي يكشف تفاصيل رغبة نجله في اعتناق الإسلام.. لماذا اختار له اسم «علي» منذ ولادته؟
اتهام الفنان إيهاب توفيق بصدم شابين على كورنيش النيل.. والأمن يحقق
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الإثنين إلى الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجمع كهنة الإسكندرية يحتفل بعيد جلوس البابا تواضروس الـ 14 | صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،اليوم، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، الاحتفالية التي أقامها مجمع كهنة الإسكندرية، بمناسبة العيد الرابع عشر لتجليس قداسة البابا على كرسي مارمرقس.

تضمنت الاحتفالية عدة فقرات منها فيلم تسجيلي بعنوان "إلى العمق" عن عمل الله والإنجازات الخدمية التي تمت خلال عام مع قداسة البابا وفيلم تسجيلي آخر بعنوان "من القلب إلى القلب" تضمن كلمات أولاد وشعب الكنيسة عبروا فيها عن مشاعرهم حيال بزيارة قداسة البابا لكنائسهم.

وتحدث القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية مقدمًا إحصائيات للأعمال الرعوية لقداسة البابا في الإسكندرية من لقاءات رعوية وزيارات وتدشين كنائس ورسامات كهنة وأنشطة خدمية كثيرة خلال العام الجاري.

وتحدث نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، مهنئًا، وتناول خدمة قداسة البابا كنموذج لعمق الرجاء الحي في المسيح.

وعقد نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه،  مقارنة بين رقم ١٤ وعلاقته بحفظ خروف الفصح إلى اليوم الرابع عشر وفقًا لسفر الخروج الأصحاح الـ ١٢ لافتًا إلى أن رقم ١٤ هنا يرمز للخلاص والنجاة.

واختتم اللقاء بحوار بودكاست مع قداسة البابا دار حول محطات مختلفة في قلب قداسته ووجه خلاله رسائل تشجيعية وإرشادية هامة للآباء الكهنة، وحثهم على عدم الالتفات إلى الأصوات المحبطة التي توقف وتعرقل الخدمة والعمل. وشدّد قداسته على أهمية أن تكون السنة المقبلة "سنة الافتقاد".

وفي نهاية الاحتفالية وزع قداسته بعض الهدايا التذكارية على الآباء كهنة الإسكندرية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة كنائس كهنة المسيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

ابن بلبيس.. محافظ الشرقية يكرّم صاحب ذهبية رمي القرص بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار

جامعة السادات

جامعة السادات تنظم حملة للتوعية والكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة| صور

جامعة جنوب الوادى الأهلية

رئيس جنوب الوادي الأهلية يتفقد موقع مقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية

بالصور

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد