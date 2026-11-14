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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا: جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية الأمريكية الـ22 تأثرت بالأزمة

حركة الطيران في الولايات المتحدة شهدت أزمة استثنائية
حركة الطيران في الولايات المتحدة شهدت أزمة استثنائية
محمود زيدان

قال الدكتور حسين العمري، خبير التكنولوجيا، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة شهدت أزمة استثنائية أدت إلى وقف جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن الأزمة أثارت العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الأمني وطبيعة العطل الذي تسبب في شلل حركة الطيران.

وأوضح «العمري»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تساؤلات عديدة طُرحت قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الأمن الداخلي ووزير النقل الأمريكيين، واستمرت بعده، لافتًا إلى وجود تكهنات كثيرة بشأن أسباب الأزمة، وأن أي تفسيرات مطروحة تظل مجرد تخمينات، في ظل عدم الكشف عن السبب الحقيقي للعطل، حتى لا يستغل أي أشخاص قد يسعون إلى تنفيذ هجوم سيبراني أو ما شابه ذلك هذه المعلومات.

وأضاف أن هناك نفيًا قاطعًا لوقوع هجوم سيبراني، رغم احتمالية حدوثه، كما يوجد نفي لأن يكون نظام الذكاء الاصطناعي الجديد هو السبب وراء الأزمة، وهو النظام الذي جرى تشغيله قبل ثلاثة أيام، ويغطي 200 وظيفة، من بينها 22 مركزًا لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، موضحًا أن المراكز الـ22 جميعها تأثرت بالأزمة.

وأشار إلى أن الشركة المطورة للنظام، المعروف باسم «SMART»، نفت مسؤوليتها عما حدث، كما جرى نفي وجود أي علاقة بتدخل أجنبي في الأزمة.

ولفت إلى أن خطاب وزير النقل الأمريكي كان سياسيًا في معظمه، واستهدف الدفاع عن الرئيس دونالد ترامب، والتأكيد على أن الحكومة تقوم بكل ما ينبغي عليها القيام به على نحو جيد، موضحًا أن الوزير حاول إلقاء المسؤولية عما حدث على النظام القديم المستخدم حاليًا، بحجة حاجته إلى التحديث، مؤكدًا أن ذلك ليس السبب الحقيقي للأزمة.

وأوضح أن الكونجرس وافق على تخصيص 12.5 مليار دولار لتحديث النظام القديم، وطلب 30 مليار دولار إضافية، مشيرًا إلى أن وزير النقل حاول استغلال هذه النقطة لتفسير ما حدث، رغم أنها ليست السبب الفعلي للأزمة.

حركة الطيران أخبار توك شو خبير تكنولوجيا مراكز مراقبة الحركة الجوية الأمريكية

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