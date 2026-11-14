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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: الخوارزميات والمحتوى المتطرف يهددان النشء.. والوعي خط الدفاع الأول

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
عبد الرحمن محمد

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تصاعد مخاطر التطرف الرقمي، في ظل تنامي تأثير المحتوى المتطرف والخوارزميات الموجهة على صغار السن، وما قد تسببه من استقطاب تدريجي نحو الأفكار المتشددة والدعوات المحرضة على العنف، مؤكداً أن مواجهة هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على حجب المواد المتطرفة أو ملاحقة مروجيها، بل تتطلب بناء وعي رقمي وقدرات نقدية لدى النشء.

وأوضح المرصد أن خطر التطرف لم يعد محصورًا في الواقع المادي، وإنما امتد إلى الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح بيئة يمكن أن يتعرض فيها الأطفال والمراهقون لمواد تحريضية وأفكار متشددة، خاصة مع قدرة الخوارزميات على توجيه المحتوى للمستخدمين وفق اهتماماتهم وتفاعلاتهم، بما قد يدفع بعضهم تدريجيًا إلى دوائر أكثر تطرفًا.

قضية مراهق أسترالي تكشف خطورة الاستقطاب الرقمي

وأشار المرصد إلى أن قضية مراهق أسترالي يبلغ من العمر 16 عامًا، أقر أمام المحكمة بالتخطيط لعمل إرهابي في مدينة سيدني عام 2024، تكشف جانبًا من أبعاد التهديد المتنامي للتطرف الرقمي، إذ تضمنت تفاصيل القضية تعرضه لمحتوى متطرف عبر الإنترنت، واستخدامه أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن معلومات مرتبطة بأفكاره وخططه.

وتسلط الواقعة الضوء على خطورة التداخل بين المحتوى المتطرف والتقنيات الرقمية الحديثة، وما يفرضه ذلك من ضرورة متابعة أنماط استخدام النشء للإنترنت، وتعزيز قدرتهم على التعامل الواعي مع ما يتعرضون له من مواد ومعلومات عبر المنصات الإلكترونية.

مواجهة التطرف الرقمي تتطلب مسؤولية مشتركة

وأكد المرصد أن التصدي للتطرف عبر الإنترنت يستلزم فهمًا أعمق لآليات الاستقطاب الإلكتروني، وعدم الاكتفاء بإجراءات الحجب والملاحقة، مع العمل على تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الأطفال والمراهقين، ومساعدتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة والدعاية المتطرفة والمحتوى التحريضي.

كما شدد على أن حماية النشء من هذه المخاطر مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف شركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمؤسسات الدينية والمجتمعية، من أجل توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، ونشر الوعي بمخاطر المحتوى المتطرف، وتعزيز الاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي.

واختتم المرصد بالتأكيد على أن بناء الوعي يمثل أساس حماية الأجيال الجديدة من الأفكار المتطرفة، فالحماية الحقيقية لا تتحقق بمجرد حجب المحتوى، وإنما بتكوين عقل قادر على التفكير المستقل والتحليل والتمييز، بما يجعله أكثر صمودًا أمام محاولات الاستقطاب والتضليل.

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