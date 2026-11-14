مدبولي يوجه بالتوسع في المسطحات الخضراء واستغلال الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الدولة في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق المفتوحة وزيادة المسطحات الخضراء في عواصم محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من مختلف المساحات المتاحة وتحويلها إلى مناطق خضراء تخدم المواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تفقد حديقة كوكب الشرق أم كلثوم، واطلع على عدد من المشروعات الحضارية التي نفذتها المحافظة على مستوى المدينة، موجهًا بزيادة هذه المناطق والتوسع في المساحات الخضراء.

وقال إن توفير الأراضي يمثل تحديًا في مدن الدلتا، إلا أنه شدد على ضرورة استغلال أي مساحات غير مستغلة في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للمدن.