مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ السلعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ السلعية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتحدث مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية، عن أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا المجال.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يلتقي نماذج مشرفة ومفرحة من الشباب والسيدات الذين يحرصون على العمل والاجتهاد من أجل تحسين أوضاع أسرهم واستكمال تعليمهم.

مدبولي يشيد بنماذج الشباب والسيدات العاملين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن معظم هذه النماذج تنتمي إلى قرى بسيطة، حيث يعمل الشباب إلى جانب دراستهم لمساعدة أسرهم وتوفير احتياجاتهم، فضلًا عن وجود سيدات يعملن ويبذلن جهودًا كبيرة من أجل أسرهن.

المنطقة الاستثمارية بميت غمر توفر فرص عمل

وأوضح مدبولي، أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، بما يفتح المجال أمام الشباب للحصول على فرص عمل والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن الدولة تتجه إلى التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات والمناطق الاستثمارية، بهدف دعم الشباب وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين، والاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة في مختلف المحافظات.