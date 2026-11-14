رئيس القومي للمرأة تطّلع على التجربة التركية في مواجهة العنف ضد النساء

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد بتركيا، مركز منع العنف ومراقبته (ŞÖNİM) بمدينة إسطنبول، للتعرف على تجربته في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة وآليات تقديم خدمات الحماية والدعم، وذلك بحضور صبرية أود، مديرة المركز، وعمر توران، مدير مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية بإسطنبول، وربيعة جنجور، نائبة مدير المديرية.

وخلال الزيارة، استمعت المستشارة أمل عمار إلى عرض حول اختصاصات المركز وآليات عمله، والخدمات المتكاملة التي يقدمها للنساء والفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وبرامج التأهيل والتمكين الاقتصادي، إلى جانب متابعة الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال وكبار السن. كما اطلعت على الخدمات التي يوفرها المركز للسيدات المعرضات للعنف وأطفالهن، فضلًا عن خدمات رعاية الأطفال من خلال الحضانة التابعة له.



ويُعد مركز منع العنف ومراقبته (ŞÖNİM)، التابع لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، أحد النماذج المؤسسية المتخصصة في التصدي للعنف ضد المرأة، حيث بدأ إنشاؤه عام 2012، في إطار تطبيق القانون التركي رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة، والتعرف على التجارب والممارسات المؤسسية الناجحة في مجال مناهضة العنف، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية والاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لهن.