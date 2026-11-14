بتكلفة 340 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 93%.. إنشاء كوبري سيارات الشبانات بالزقازيق

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معدلات الأداء ونسب تنفيذ الأعمال بمشروع إنشاء كوبري سيارات الشبانات بمركز الزقازيق، بتكلفة إجمالية 340 مليون جنيه، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع لسرعة دخولة الخدمة بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال المواطنين والسيارات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أوضحت المهندسة سلوى سامي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بالشرقية، أن مشروع إنشاء كوبري سيارات الشبانات بالزقازيق تم بدء تنفيذ الأعمال به في سبتمبر 2023، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجارى بنسبة تنفيذ بلغت 93% وبتكلفة تقديرية بلغت 340 مليون جنيه، والمنفذ بمعرفة شركة المقاولون العرب بالتعاون والتنسيق بين محافظة الشرقية والهيئة العامة للطرق والكباري.

وقالت إن المشروع يعد محورا مروريا هاما يربط بين طريقي ههيا وأبو حماد، ما أسهم فى تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات وتكدسات السيارات أمام مزلقان أبو الأخضر.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع خطة تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة المحاور المرورية على قائمة أولوياتها، ما يسهل حركة المواطنين ودعم الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، بما يحقق الاستفادة المرجوة من المشروعات ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.