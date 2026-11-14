قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
رئيس الوزراء يتفقد مصانع للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بميت غمر
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتوطين الصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 11 قرية بمركز فاقوس بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ ١١ قرية بمركز  فاقوس وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وطبقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، بما يتيح لأهالي هذه القري البدء في إجراءات استخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.

وأوضح محافظ الشرقية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يسهم في تحديث التوسعات العمرانية واستيعاب النمو العمراني، وتحديد مواقع الخدمات العامة، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية، بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للسكان، ويساعد على تنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني بمختلف الاتجاهات.

وثمّن محافظ الشرقية جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع المحافظة، ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، لاستكمال إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وذلك عقب موافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار المحافظ الي أن تفاصيل لــ١١ قرية التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية خلال عامي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ جاءت بالوحدات المحلية تم اعتماد (٥) قري بنطاق الوحدة المحلية الدميين وتم اعتماد (٣) قري بنطاق الوحدة المحلية البيروم وتم اعتماد (٢) قري بنطاق الوحدة اكياد البحرية وتم اعتماد قرية بنطاق الوحدة المحلية الديدمون .

وجاري استكمال اعتماد باقي القري التابعة للمحافظة تباعاً عقب الموافقة عليه من قبل اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني .

ويمكن لأهالي القري التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية الاطلاع على التفاصيل والأسماء من خلال الرابط المرفق:

https://drive.google.com/drive/folders/19uWkqJ4IpPWT7KsXq7PkGCEQsN6DbxLY?usp=drive_link

الشرقية محافظ الشرقية اعتماد الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

مرسيدس

السيارات الألمانية في ورطة.. مرسيدس تدرس إغلاق مصانعها وتسريح الموظفين

ليجو جاجوار E-Type

لعشاق السيارات الكلاسيكية.. ليجو تطرح جاكوار E-Type بسقف قابل للطي

HomeView

سر الارتباط الوثيق.. لماذا يعتمد جهاز أبل HomeView على الآيفون؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد