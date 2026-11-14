اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 11 قرية بمركز فاقوس بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ ١١ قرية بمركز فاقوس وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وطبقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، بما يتيح لأهالي هذه القري البدء في إجراءات استخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.

وأوضح محافظ الشرقية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يسهم في تحديث التوسعات العمرانية واستيعاب النمو العمراني، وتحديد مواقع الخدمات العامة، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية، بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للسكان، ويساعد على تنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني بمختلف الاتجاهات.

وثمّن محافظ الشرقية جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع المحافظة، ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، لاستكمال إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وذلك عقب موافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار المحافظ الي أن تفاصيل لــ١١ قرية التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية خلال عامي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ جاءت بالوحدات المحلية تم اعتماد (٥) قري بنطاق الوحدة المحلية الدميين وتم اعتماد (٣) قري بنطاق الوحدة المحلية البيروم وتم اعتماد (٢) قري بنطاق الوحدة اكياد البحرية وتم اعتماد قرية بنطاق الوحدة المحلية الديدمون .

وجاري استكمال اعتماد باقي القري التابعة للمحافظة تباعاً عقب الموافقة عليه من قبل اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني .

ويمكن لأهالي القري التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية الاطلاع على التفاصيل والأسماء من خلال الرابط المرفق:

https://drive.google.com/drive/folders/19uWkqJ4IpPWT7KsXq7PkGCEQsN6DbxLY?usp=drive_link