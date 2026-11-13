وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية ومشروع المستشفى الجديد

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وكذلك المرور على نفطة الإسعاف، ومشروع مبني المستشفي الجديد، في حضور النائب يحيى الطحاوي، والنائب جلال القادري عضوي مجلس الشيوخ، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور محمد الشبلي مدير الإدارة الصحية بالحسينية، والدكتور عبدالله الطحاوي مدير المستشفى، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالحسينية.

بدأ وكيل وزارة الصحة بالشرقية جولته بتفقد قسم الاستقبال الطوارئ بالمستشفى المركزي، مطمئناً على الحالات المرضية المترددة على القسم، كما راجع التسجيل الطبي بالملفات والسجلات والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، كما تأكد من الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، متفقداً غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، واطمأن على كفاءة الأجهزة الطبية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تفقد قسم الأشعة المقطعية والأشعة العادية، متابعاً مؤشرات الأداء والتأكد من كفاءة الأجهزة وانتظام تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تفقد قسم العناية المركزة، ومناظرة الملفات الطبية وجداول النوبتجيات، ومتابعة انتظام أعمال التسليم والتسلم بين الفرق الطبية، وتم التأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة الطبية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

كما تابع الدكتور أحمد البيلي جولته بتفقد قسم الكلى الصناعي، حيث اطمأن على الحالات المرضية، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، والالتزام بكافة سياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متميزة ومنتظمة لمرضى الغسيل الكلوي، كما تأكد من عدم وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدليات المستشفى المختلفة، كما تفقد قسم الحضانات وتم التأكد من تقديم الخدمة الطبية بصورة جيدة، متفقداً قسم المعامل وتم التأكد كفاءة عمل الأجهزة ومن توافر الكيماويات والمستلزمات المعملية اللازمة لأداء الخدمة بصورة متميزة.

كما تفقد وكيل الوزارة خلال جولته مشروع إنشاء مبنى مستشفى الحسينية المركزي الجديد، لمتابعة الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ، والذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ ١٠٩١٥م٢، وبمساحة بنائية تصل إلى ٦٥٦٦م٢، ويتكون من ٦ أدوار علوية، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في البنية التحتية الصحية، وإضافة خدمات طبية متقدمة تواكب احتياجات المواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المجاورة، وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية المتابعة المستمرة للأعمال الإنشائية، والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة، مشيراً إلى أهمية هذا الصرح الطبي الكبير في دعم المنظومة الصحية وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تابع «البيلي» دعم المستشفى من خلال المجتمع المدني بعدد ٢ حضانة جديدة لدعم وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى، مشيداً بتضافر جهود رجال ومؤسسات المجتمع المدني للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، كما تفقد وكيل الوزارة خلال زياره موقع نقطة الإسعاف، وتم متابعة انتظام العمل ومدى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار الحرص على تكامل الخدمات الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة والطارئة، مختتماً جولته بعقد اجتماعاً مع إدارة المستشفى والقيادات التنفيذية، وبحضور عضوي مجلس الشيوخ، تم خلاله استعراض أبرز التحديات والمعوقات، ومناقشة الحلول المناسبة لها، موجهاً بضرورة تذليل أي عقبات تؤثر على انتظام تقديم الخدمة، والعمل على رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وحسن معاملة المرضى، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار إلي أن مستشفى الحسينية المركزي تعمل حالياً بطاقة استيعابية تبلغ ١٠٧ أسرة، منها ١٩ سرير رعاية مركزة، و٣١ حضانة، بالإضافة إلى بنك دم تجميعي، وقسم للكلى الصناعي يضم ٧٧ ماكينة غسيل كلوي، ويقدم خدماته لنحو ٢٧٦ مريض، فضلاً عن توافر جهاز أشعة مقطعية بتكلفة ٤٫٢ مليون جنيه، وتطوير قسمي العناية القلبية والعامة بتكلفة ٢ مليون جنيه، إلى جانب تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، بما يدل علي حجم الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى حالياً، وما يستهدفه مشروع المبنى الجديد من إضافة قدرات وخدمات طبية متطورة.