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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات ميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات ميدانية مكبرة بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطرق العامة، وفتح الشوارع أمام حركة المواطنين والسيارات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

واضاف أنه تأتي الحملات في إطار التنسيق والتعاون مع اللواء محمد الجمسي مدير أمن الشرقية، لتكثيف الجهود على مدار اليوم والتصدي لكافة صور التعدي على حرم الطريق.

وأشار إلي أنه في مدينة الزقازيق، تابع شعبان أبو الفتوح رئيس المركز تنفيذ حملة بمنطقتي الغشام وطلبة عويضة، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم.

وفي حي أول الزقازيق، قاد يسري راشد رئيس الحي حملة بمحيط منطقتي المحطة والحلقة ومناطق متفرقة، أسفرت عن رفع الإشغالات وفك التكدسات المرورية، بينما تابع محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حملة بشوارع طلبة عويضة وأحمد إسماعيل وعمر شاهين والفلل، لرفع التعديات وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وفي الحسينية، قاد المهندس سامي معجل رئيس المركز حملة بنطاق سوق الخميس الأسبوعي، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطريق العام وتنظيم حركة السير، كما تابع المهندس هشام أبو الليل رئيس مدينة منشأة أبو عمر حملة بشارع المركز لإزالة الإشغالات المخالفة.

وشهدت مدينة ههيا حملة بشارع مدرسة الصنايع وبحر مويس الغربي، بقيادة عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المركز، فيما تابع المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز منيا القمح حملة بشارع القيسارية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

وفي فاقوس، قاد أيمن هيكل رئيس المركز حملة بشارع موقف القرين والمنيسي، بينما تابع ممدوح أنور رئيس مدينة صان الحجر حملة بمحيط طريق الجمالية، لرفع الإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط.

وفي أولاد صقر، قاد اللواء أركان حرب أحمد شاكر رئيس المركز حملة بشارعي البحر والمدارس، إلى جانب شوارع الوحدة المحلية بقصاصين الأزهار، فيما تابع الدكتور أحمد المقدم رئيس مركز كفر صقر حملة بمنطقة المزلقان لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطريق.

كما قاد محمد السيد غنيم رئيس مدينة القنايات حملة بشارعي مصطفى كامل ومسجد الزاوية، وتابع أشرف عامر رئيس مركز بلبيس حملة موسعة شملت شوارع بورسعيد وميدان عبد الحليم محمود وسعد زغلول وجمعية الجمل وطريق البحر، إلى جانب تنظيم حركة سوق الخميس.

وفي مشتول السوق، قاد محمد السواح رئيس المركز حملة بنطاق الوحدة المحلية بالمنير، أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات وفك التكدسات المرورية.

وأسفرت الحملات بمختلف المناطق عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم إشغال الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لفرض هيبة القانون وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية

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