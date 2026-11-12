وزارة الدفاع التركية: مقتل 4 عسكريين إثر تحطم مروحية عسكرية جنوب شرقي البلاد



أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أربعة من أفراد القوات المسلحة إثر تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة يسيليورت بمحافظة مالاطية جنوب شرق البلاد، مساء اليوم /الخميس/.

وذكرت وزارة الدفاع- في بيان- أن إحدى مروحياتها من طراز "إس-70" تعرضت لحادث في مالاطية لأسباب لم تُعرف بعد، مضيفةً أنه تم الوصول إلى حطام المروحية، وبدأت أعمال البحث والإنقاذ على الفور.

ووقع الحادث حوالي الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي في منطقة سامانكوي التابعة لمقاطعة يسيليورت، وتم إرسال أعداد كبيرة من رجال الإطفاء وفرق الطوارئ الطبية ووكالة إدارة الكوارث إلى موقع الحادث. وقام الطاقم بإخماد حريق صغير اندلع في المنطقة، كما يقوم مسؤولون من الشرطة والجيش بفحص الموقع.

وأكدت الوزارة أن سبب الحادث غير معروف، كما لم ترد بيانات حتى الآن عن عدد أفراد الطاقم أو الركاب الذين كانوا على متن المروحية أو ما كانت المروحية تفعله في ذلك الوقت.