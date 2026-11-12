بزشكيان: أمريكا "بدأت تركع".. وتُجبر تدريجيا على "الخضوع" لشروطنا رغم جهودها لعزل طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة، التي كانت تسعى إلى "إركاع" إيران وشعبها، بدأت هي نفسها "تدريجياً تركع"، على حد تعبيره، مؤكداً أن الدبلوماسية الإيرانية لا تزال نشطة رغم الحرب والتهديدات ومحاولات عزل بلاده.

وأضاف بزشكيان أن الولايات المتحدة تُجبر تدريجياً على "الخضوع" لشروط طهران رغم جهودها للضغط عليها وعزلها.

تصريحات على هامش قمة المناخ

وتابع بزشكيان، في تصريحات على هامش مشاركته في القمة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، أن المؤتمر أتاح فرصة مناسبة لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإجراء محادثات مع رؤساء دول وحكومات ووزراء وسفراء من مختلف البلدان.

انتقاد للدول الغربية بشأن غزة

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن بزشكيان قوله إن الدول التي تتبنى شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان "انتهكت المبادئ القانونية والإنسانية".

وأضاف: "لا يقبل أي ضمير حي أن يُقتل الأطفال بهذه السهولة وأن تصل غزة إلى وضعها الحالي"، معتبراً أن ما يحدث في القطاع "يتحدى ضمير كل إنسان حر".

الدبلوماسية الإيرانية نشطة

وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية على طهران، قال بزشكيان: "كانت أمريكا تسعى إلى إركاع بلادنا وشعبنا، لكنها هي نفسها بدأت تدريجياً تركع".

وأضاف أن أحد أهداف الولايات المتحدة كان عزل إيران، لكنه أكد أن الدبلوماسية الإيرانية "نشطة للغاية في ظل الحرب والتهديد"، بحسب وكالة "تسنيم".

ترامب يغيّر مساره بشأن إيران

في المقابل، غيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مساره مجدداً بشأن الحرب مع إيران، إذ كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة لم تعد "بحاجة إلى اتفاق" مع طهران، وطلب من نائبه جيه دي فانس توجيه اهتمامه إلى ملفات أخرى.

وقال ترامب إنه وجّه فانس، الذي كان مكلفاً بقيادة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى "توجيه كامل تركيزه واهتمامه" إلى مكافحة الفساد والجريمة في الولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون.

محادثات هادئة لتجنب حرب شاملة

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تسارعت فيه وتيرة المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، إذ يتفاوض الطرفان بهدوء بشأن اتفاق حساس قد يجنب العودة إلى حرب شاملة، ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقاً.