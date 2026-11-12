مصطفى بكري: إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب قرار تاريخي.. وتداعيات خطيرة تنتظر قياداتها وأعضاءها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن يوم الاثنين الماضي شهد أحد أبرز القرارات المتعلقة بمواجهة جماعة الإخوان، والمتمثل في إدراج الجماعة بشكل نهائي على قوائم التنظيمات الإرهابية، في خطوة قال إنها جاءت بتوقيع عدد من الدول، إلى جانب قرار صادر عن محكمة جنايات القاهرة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا القرار يحمل تداعيات خطيرة على المنتمين إلى الجماعة وقياداتها، في ظل ما يترتب عليه من إجراءات قانونية وملاحقات وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها.

يضع قياداتها وأعضاءها أمام تداعيات قانونية وسياسية

وتابع أن القرار يمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع ملف جماعة الإخوان، ويضع قياداتها وأعضاءها أمام تداعيات قانونية وسياسية قد تمتد آثارها خلال المرحلة المقبلة.