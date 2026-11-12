وزير الطيران يبحث مع وفدًا ليبيريًا دراسة تشغيل خط جوي بين القاهرة ومونروفيا

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، وفدًا ليبيريًا رفيع المستوى برئاسة الأميره إيفا كوبر، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الوطنية الليبيرية (LNTA)، والسيد جوليوس ديفيد دينيس، المدير العام للطيران المدني ورئيس مجموعة (LCAA)، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، ودراسة إمكانية تشغيل خط جوي بين القاهرة ومونروفيا، بما يسهم في تنشيط حركة السفر والسياحة، ودعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وتوسيع مجالات التعاون معها، بما يدعم حركة الربط الجوي ويعزز أواصر التواصل الاقتصادي والسياحي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني حرص وزارة الطيران المدني على توطيد علاقات التعاون مع دولة ليبيريا، وتعزيز أوجه الربط الجوي مع دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف على إعداد دراسة جدوى متكاملة لتقييم إمكانية تشغيل الخط الجوي المباشر، تتناول الجوانب الاقتصادية والتشغيلية والتسويقية، على أن تُعرض نتائجها على شركات الطيران المصرية المعنية لدراسة إمكانية التشغيل واتخاذ القرار المناسب في ضوء مؤشرات الجدوى التجارية والإمكانات المتاحة.

وأوضح وزير الطيران أن الدراسة ستشمل تقييم عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها حجم الطلب المتوقع على حركة الركاب، ومدى إمكانية الاستفادة من موقع مطار القاهرة كمركز إقليمي للربط الجوي أمام المسافرين إلى وجهات أخرى، إلى جانب تقدير العائد الاقتصادي المحتمل، وتحديد معدلات التشغيل الملائمة وحجم الرحلات الممكن تشغيلها، فضلًا عن بحث إمكانية تقديم حوافز تشغيلية لتشجيع شركات الطيران على تشغيل الخط وتعزيز فرص استمراريته.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء الوفد الليبيري، الذي ضم ممثلين عن سلطتي الطيران المدني والسياحة، خطط تطوير مطار روبرتس الدولي، والعمل على تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع دوره كمركز إقليمي لحركة الركاب والشحن الجوي، مشيرين إلى ما تتمتع به مونروفيا من موقع جغرافي متميز يدعم حركة الربط الجوي في منطقة غرب أفريقيا، ويعزز اتصالها بالأسواق الأوروبية والأمريكية، بما يفتح آفاقًا أوسع لنمو حركة النقل الجوي بالمنطقة.

كما تناول اللقاء سبل توظيف الربط الجوي في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين، والتعريف بالمقومات السياحية والموارد الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها ليبيريا، لا سيما المناطق الساحلية والمواقع ذات الطابع الثقافي والبيئي.

وفي هذا السياق، طرحت السيدة نانسي عبد الهادي، مسؤولة الاستثمار السياحي الدولي بهيئة السياحة الوطنية الليبيرية والرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس السياحة الأفريقي، مقترح إعداد برامج سياحية مشتركة تجمع بين مصر وليبيريا، تتيح للسائحين زيارة البلدين ضمن برامج متكاملة، وتسهم في تنويع المنتجات السياحية وفتح مجالات جديدة للترويج المتبادل وزيادة الحركة السياحية بين الجانبين.

ويأتي اللقاء امتدادًا لخطوات التقارب والتنسيق بين الجانبين، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب الليبيري وشركة مصر للطيران في 10 نوفمبر الجاري، تتضمن مجالات للتعاون في الترويج السياحي والطيران، إلى جانب دراسة سبل تعزيز الربط الجوي بين البلدين، بما يدعم تبادل الخبرات ويدفع نحو إقامة مجالات تعاون تحقق المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة نتائج دراسة الجدوى، للوقوف على الجوانب الاقتصادية والتشغيلية المرتبطة بتشغيل الخط الجوي المباشر، إلى جانب مواصلة العمل على توسيع مجالات التعاون في قطاعي الطيران والسياحة.