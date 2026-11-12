منتخب غانا يفوز على الصومال بثنائية بتصفيات أمم إفريقيا

حقق منتخب غانا الفوز أمام ضيفه منتخب الصومال بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

سجل هدفي غانا كل من جوناس أدجيتي وفيليكس افينا جيان في الدقيقتين 45+2 و62 ، وأهدر منتخب غانا ضربة جزاء في الدقيقة 14 أمام الصومال بعدما تصدى لها حارس المرمى من النجم جوردان أيو.

ترتيب المنتخبين

وبتلك النتيجة يحتل منتخب غانا المركز الثاثل في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب الصومال المركز الرابع بدون نقاط، بينما يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه منتخب جامبيا بـ6 نقاط أيضًا.