الاتحاد الغاني ينهي عقد كارلوس كيروش بالتراضي

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إنهاء تعاقده مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، بالتراضي بين الطرفين، بعد فترة قصيرة من توليه مهمة قيادة المنتخب، والتي استمرت نحو خمسة أشهر.

وجاء قرار رحيل كيروش عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب الغاني أمام جامبيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد الغاني قد تعاقد مع كارلوس كيروش لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب، في محاولة لبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات المقبلة.

إلا أن النتائج الأخيرة لم تسر بالشكل المتوقع، لتنتهي تجربة المدرب البرتغالي سريعًا، بعدما اتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الغاني لكرة القدم.

وجاءت الهزيمة أمام جامبيا لتزيد الضغوط على الجهاز الفني، خاصة بعدما استقبل المنتخب الغاني أربعة أهداف خلال المباراة، مقابل تسجيل هدفين فقط.

ويبحث الاتحاد الغاني خلال الفترة المقبلة عن مدير فني جديد لقيادة المنتخب، والعمل على إعادة ترتيب الأوراق قبل المواجهات القادمة، في ظل أهمية المنافسات القارية ورغبة الفريق في تحسين نتائجه.

وبذلك تنتهي تجربة كارلوس كيروش مع منتخب غانا بعد خمسة أشهر فقط من بدايتها، ليصبح الاتحاد الغاني أمام مهمة اختيار مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة التعامل سريعًا مع تداعيات النتائج الأخيرة والاستعداد للاستحقاقات القادمة.