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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامواه جيان يعود لمنتخب غانا في منصب إداري

أسامواه جيان
أسامواه جيان
إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عودة أسطورة المنتخب أسامواه جيان إلى صفوف «البلاك ستارز» من جديد، ولكن هذه المرة في منصب إداري.

وتولى جيان منصب مسؤول علاقات الأندية واللاعبين بالمنتخب الغاني، ليبدأ فصلًا جديدًا مع منتخب بلاده من خارج الملعب.

وسيتولى أسامواه جيان مهمة الربط بين الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين وأنديتهم، إلى جانب تنسيق التواصل بشأن استدعاءات اللاعبين وظروفهم، والمساهمة في متابعة شؤونهم وتقديم الدعم والإرشاد لهم.

كما سيقدم جيان خبراته للاعبي المنتخب من خلال دوره الإرشادي، مستفيدًا من مسيرته الطويلة مع «البلاك ستارز» وخبرته الدولية.

ويعد أسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفًا دوليًا، كما حمل شارة قيادة المنتخب لسنوات، قبل أن يعود الآن للعمل مع «البلاك ستارز» في منصب إداري.

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