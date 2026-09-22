القصة الكاملة في تعدي رئيس قسم الأطفال على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية

شهد معهد الكبد القومي في محافظة المنوفية واقعة مؤسفة بعد تعدي طبيب ورئيس قسم على ممرضة أثناء تأدية عملها حيث تطورت المشاجرة بينهم إلي رفع الطبيب الحذاء علي الممرضة وسط حالة من الهرج داخل معهد الكبد القومي.

وقال الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، إنه تقدم باعتذار إلي الممرضة التي تم الاعتداء عليها من قبل رئيس أحد الأقسام في معهد الكبد.

وأكد في تصريحات لصدى البلد، أن هناك تحقيق موسع بعد الواقعة مباشرة حيث قرر رئيس جامعة المنوفية إحالة الواقعة بأكملها للتحقيق.

وأضاف أن المعلومات الأولية تؤكد تعدي رئيس القسم علي الممرضة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة.

وأشار عميد معهد الكبد، إلي أنه وعد الممرضة بحصولها علي حقها بعد الاعتذار لها، موضحا أنه سيتم الاستماع إلي كافة الأطراف وشهود العيان في الواقعة.

وأوضح أنه لا يوجد مبرر للاعتداء علي أي شخص داخل المؤسسة الطبية وسيتم فحص كاميرات المراقبة من قبل جهات التحقيق.

مشرفة التمريض : الدكتور ضربها بالجزمة

وقالت مشرفة التمريض انها الخلاف بدأ من مع الدكتور النائب في القسم والذي هدد الممرضة برئيس القسم، فردت عليه المجني عليه نصاً " ما تقوله هو رئيس القسم هيجي يعضني"،

أكملت المشرفة كلامها وقالت "الدكتور طلع من تحت بيسب ويشتم وضربها بالحذاء وانا شيلت ايده من على رقبتها وكان بيحاول يخنقها" واكملت حديثها بأن الحالة النفسية لطاقم التمريض بسبب الحادث سيئة جدا، وقالت من دافع عن الممرضة كان أقارب الحالات داخل القسم من الرجال

وطالبت أخيراً بحقها وحق كل الطاقم الطبي الذي تعرض لمثل هذا الموقف.

شاهد عيان علي واقعة تعدي طبيب بالجزمة علي ممرضة.. حاولنا نتدخل قالنا “ أنتم مش عارفين أنا مين ”

كما قال شاهد عيان مرافق لأحد المرضي داخل معهد الكبد القومي في محافظة المنوفية، ان طبيب تعدي علي ممرضة داخل المعهد الكبد بالحذاء وابشع الألفاظ أثناء تأدية عملها.

وأوضح أن الموجودين بالمعهد حاولوا التدخل للدفاع عن الممرضة ولكن رئيس القسم كان في حالة هياج كبيرة وكان يسب الممرضة قائلا للجميع " ما تعرفوش أنا مين ".

وأوضح أن رئيس القسم رفع الحذاء علي الممرضة وقام بالتعدي عليها أمام الجميع.

وطالب شاهد العيان بضرورة حصول الممرضة علي حقها فالطبيب أهانها أمام الجميع من الموجودين وسط حالة من الغضب.

والان تعيش محافظة المنوفية حالة من الجدل والإثارة في الشارع المنوفي بعد واقعة تعدي رئيس قسم على ممرضة، وتم تحويل الدكتور إلى التحقيق وفي انتظار ما تؤول إليه التحقيقات.