مشرفة التمريض في واقعة معهد الكبد بالمنوفية : الدكتور ضربها بالجزمة

شهد معهد الكبد القومي بالمنوفية، حالة من الجدل بعد واقعة اعتداء رئيس قسم الأطفال بالمعهد على ممرضة أثناء أداء عملها بعد خلاف نشأ بينها وبين نايب موجود في المستشفى.

واشارت الممرضة عزة، مشرفة التمريض بالمعهد، ان الخلاف بدأ مع الدكتور النايب في القسم الذي هدد الممرضة برئيس القسم، فردت عليه المجني عليها نصاً “ما تقوله هو رئيس القسم هيجي يعضني”.

اكملت المشرفة كلامها وقالت: "الدكتور طلع من تحت بيسب ويشتم وضربها بالحذاء وانا شيلت ايده من على رقبتها وكان بيحاول يخنقها" واكملت حديثها بان الحالة النفسية لطاقم التمريض بسبب الحادث سئ جدا.

وقالت إن من دافع عن الممرضة كان أقارب الحالات داخل القسم من الرجال.

وطالبت المشرفة اخيراً بحقها وحق كل الطاقم الطبي الذي تعرض لمثل هذا الموقف.

كان الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية أصدر بيانا أكد فيه أن ما حدث هو واقعة فردية ومحدودة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن وجود خلافات أو مشكلات بين أي من جهات العمل أو الأطراف المختلفة داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل يسودها الاحترام المتبادل، والالتزام بالقوانين واللوائح، والحفاظ على حقوق وكرامة جميع العاملين دون تمييز لأي فئة عن أخرى، مؤكدًا أن أي تجاوز أو مخالفة لن يتم السماح بها أو التهاون معها، وأن الجميع أمام القانون سواء.