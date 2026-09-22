واقعة فردية.. رئيس جامعة المنوفية: التحقيق في تعدي طبيب على ممرضة " بالجزمة"

شهد معهد الكبد القومي في محافظة المنوفية تعدي طبيب علي ممرضة اثناء تأدية عملها حيث تطور المشاجرة بينهم إلي رفع الطبيب الحذاء علي الممرضة.

وأصدر جامعة المنوفية بيانا أكد فيه الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، أن ما حدث هو واقعة فردية ومحدودة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن وجود خلافات أو مشكلات بين أي من جهات العمل أو الأطراف المختلفة داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل يسودها الاحترام المتبادل، والالتزام بالقوانين واللوائح، والحفاظ على حقوق وكرامة جميع العاملين دون تمييز لأي فئة عن أخرى، مؤكدًا أن أي تجاوز أو مخالفة لن يتم السماح بها أو التهاون معها، وأن الجميع أمام القانون سواء.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بأنه فور حدوث الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم إحالتها إلى التحقيق للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، مع التأكيد على أن الجامعة ستتعامل بكل حسم وشفافية مع ما تسفر عنه التحقيقات والقانون سبأخذ مجراه ولن نسمح بأي تجاوز أو مخالفة أو خروج عن القانون.

كما يؤكد الدكتور أحمد القاصد أهمية الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، واحترام جميع العاملين بالقطاع الطبي، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء وأطقم التمريض والعاملين، وتقدير الدور الذي يقومون به في خدمة المرضى والحفاظ على سلامة المنظومة الطبية.

وتؤكد الجامعة أن مؤسساتها تعمل وفق إطار مؤسسي تحكمه القوانين واللوائح، وأنها لن تسمح بأي سلوك يخل بانضباط العمل أو يمس كرامة أي من العاملين، مع الالتزام الكامل بإظهار الحقائق من خلال القنوات والإجراءات الرسمية المختصة.