ضبط عامل ونجليه تعاطوا المخدرات وتعدوا على سيدة بسلاح أبيض بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة محل سكنها بالمنوفية والتعدى على قاطنيها بالضرب بإستخدام "أسلحة بيضاء".

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة السادات) وبسؤالها قررت بتضررها من (3 أشخاص) لقيامهم بتاريخ 17 / الجارى بالتعدى عليها بالسب وحيازتهم أسلحة بيضاء وتعاطى أحدهم للمواد المخدرة.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عامل ونجليه – مقيمين بدائرة المركز)، وتم بإرشادهم ضبط (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطى ، وتعديهم على الشاكية بالسب لسابقة وجود خلافات بينهم حول الجيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.