وزير الدفاع البريطاني: دعم السعودية أمر أساسي للأمن القومي

أكد وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد أن نشر طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة العربية السعودية “أمر أساسي للأمن القومي البريطاني”.

جاء ذلك بعد أن وافق رئيس الوزراء آندي بورنهام على تقديم الدعم العسكري للدفاع ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي معرض شرحه لهذه الخطوة، قال وزير الدفاع، إن المملكة المتحدة سترسل طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز "فويجر"، والتي توصف بأنها “طائرة تزويد بالوقود جواً” إلى المنطقة، وسيتم نشرها من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري بقبرص.

يهدف هذا الانتشار، الذي سيستمر "لمدة أسابيع قليلة في المرحلة الأولية"، إلى إبقاء طائرات تايفون السعودية في الجو لفترة أطول.