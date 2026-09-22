طهران تعلن عزمها بيع سفن أمريكية وإسرائيلية مُصادرة بمضيق هرمز

أعلنت إيران اليوم "الثلاثاء"، عزمهَا عرض عدد من السفن التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل للبيع، وذلك بعد الاستيلاء عليها خلال المواجهات العسكرية في مضيق هرمز والخليج، على أن تُخصص جميع العائدات المالية لدعم العائلات المتضررة من النزاع.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن مصدر، تأكيده أنه تم احتجاز مجموعة من السفن الأمريكية والإسرائيلية في مضيق هرمز ومياه الخليج "بموجب أحكام وقرارات قضائية رسمية".

وقال المصدر: "سيتم توجيه كامل عائدات بيع هذه السفن لصالح الأفراد والعائلات المتضررة جراء الحرب الأخيرة".

وأضاف أن فرق الخبراء بدأت بالفعل في تقييم وحصر الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية في محافظة هرمزجان الجنوبية والمناطق المجاورة لها.وتأتي هذه التطورات في أعقاب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي، والتي أسفرت — بحسب السلطات الإيرانية — عن مقتل آلاف الأشخاص.

كانت طهران قد ردت بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية وبصوارخ وطائرات مسيرة في المنطقة، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة عالمياً.