وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقصف إيران للمرة الثالثة حتى إسقاط النظام إذا اقتضت الضرورة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستقصف إيران للمرة الثالثة، مؤكدًا أن الضربات قد تستمر حتى إسقاط النظام الإيراني إذا اقتضت الضرورة.

وفي وقت سابق، أصدر كاتس، اليوم الثلاثاء تهديدا صريحا ضد حركة حماس وإيران والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه في ضوء معلومات مختلفة أحذر حماس وداعميها من إيران وحتى أردوغان أنه في حال اختطف جندي أو مواطن إسرائيلي واحد فإننا سنخلي مدينة غزة بأكملها وسنتعامل معها بذات الطريقة التي تعاملنا فيها مع رفح وبيت حانون.

وأكد كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من الخط الأصفر في قطاع غزة إلى خطوط جديدة حتى الإطاحة بحركة حماس وتجريد غزة من السلاح.

وفي سياق متصل، نفى الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اتهامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للحركة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا التزام حماس ببنود الاتفاق.

واتهم قاسم إسرائيل باستخدام هذه الادعاءات لتبرير تصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشددًا على أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه.