تيباس يحسم الجدل التحكيمي في ديربي مدريد: ريال لم يخسر بسبب اللقطات

دخل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على خط الجدل التحكيمي الذي أعقب ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد، عددًا من الحالات التحكيمية التي أثارت نقاشًا واسعًا، ليرد تيباس على أبرز اللقطات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ريال مدريد لم يخسر بسبب القرارات التحكيمية.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «أتفهم الشكاوى، لكنني لا أقبل أبدًا الطريقة التي تم التعبير بها عنها، ريال مدريد لم يخسر المباراة بسبب تلك اللقطات»

وكان طرد دين هويسن، مدافع ريال مدريد، من أبرز الحالات التي حظيت باهتمام كبير، حيث أكد رئيس رابطة الليجا أن قرار الحكم كان صحيحًا، قائلًا: «كانت بطاقة حمراء واضحة، والحالة استوجبت الطرد بشكل مؤكد».

وفي المقابل، رفض تيباس اعتبار تدخل كريستيان روميرو، مدافع أتلتيكو مدريد، ضد جود بيلينجهام، مستحقًا للطرد، موضحًا: «لا أرى أنها تستحق بطاقة حمراء، فقد كان واضحًا أنه لمس الكرة أولًا».

كما تطرق رئيس رابطة الدوري الإسباني إلى واقعة كانج إن لي وفيديريكو فالفيردي، بعدما تعرض لاعب ريال مدريد لتدخل قوي على الكاحل، واكتفى الحكم باحتساب مخالفة دون إشهار بطاقة.

وأوضح تيباس: «يمكن اعتبارها بطاقة حمراء، وقد تبدو كذلك بالفعل، ولو تم احتسابها حمراء لما اعترض أحد، لكن اللعبة حدثت بسرعة كبيرة، ولذلك أتفهم القرار الذي تم اتخاذه».

وعلى جانب آخر، علّق تيباس على الجدل الذي أثارته منشورات أتلتيكو مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الضغوط المفروضة على الحكام، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في التعامل مع المنظومة التحكيمية.

وقال: «لم أطلع على التغريدة، لكننا سبق أن تقدمنا بشكوى بشأن سلوك قناة ريال مدريد، وبعد ما حدث أمس يجب التمسك بالمعايير الأخلاقية، لأن هذه طريقة قاسية وغير عادلة للضغط على الحكم».

واختتم تيباس حديثه بالتعليق على استمرار الجدل حول التحكيم بعد الديربي، قائلًا: «الآخرون هم من يجعلون التحكيم محور الاهتمام، لذلك لن أبدي رأيي في هذا الأمر».