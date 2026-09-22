القبض على المتهم بسرقة ميكروباص في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة سيارته "الميكروباص" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله قرر بتضرره من نجل المالك الأول للسيارة (مالك محل ملابس – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بسرقة السيارة لخلافات بينهم على باقى ثمنها وأوراق نقل ملكيتها .

تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 15/الجارى بإستخدام المفتاح الإحتياطى لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.