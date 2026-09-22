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بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
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أخبار البلد

بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا

فحص حضانة
فحص حضانة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استجاب فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة المنوفية، لاستغاثة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، أفادت أسرتها بتعرضها لمعاملة غير مناسبة داخل حضانة نهارية عادية بمدينة السادات تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية.

وتواصل الفريق مع أسرة الطفلة، حيث أوضحت الأم أن ابنتها تعاني من اضطراب طيف التوحد وتأخر لغوي، وتحتاج إلى رعاية خاصة وجلسات تخاطب تتناسب مع احتياجاتها، وأنها لاحظت تغيرًا في حالتها النفسية عقب تعرضها لما وصفته بالمعاملة غير المناسبة داخل الحضانة.

وعلى الفور، انتقل فريق التدخل السريع المحلي إلى مقر الحضانة، وبدأ في فحص الواقعة ميدانيًا، والاستماع إلى عدد من أولياء الأمور والأطفال والعاملين، للوقوف على حقيقة ما ورد بالاستغاثة والتأكد من توفير بيئة آمنة للأطفال، فيما تابع فريق التدخل السريع المركزي أعمال الفحص والتعامل مع الحالة لحظة بلحظة، ونسق مع الفريق المحلي بشأن الإجراءات اللازمة.

وأسفرت أعمال الفحص عن رصد أوجه قصور في التعامل مع الطفلة، واتخاذ إجراءات فورية بحق المشرفة المسؤولة عن القاعة، شملت إنهاء خدمتها ومنعها من العمل في مجال رعاية الأطفال، إلى جانب وقف المسؤولة الإدارية والقائمة بأعمال مديرة الحضانة عن العمل لمدة شهر.

ولم يقتصر تدخل الفريق على فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات، حيث جرى التواصل مع حضانة أخرى متخصصة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع حالة الطفلة واحتياجاتها، كما تم توجيه الأسرة إلى مكتب التأهيل الاجتماعي بمدينة السادات لاستكمال تقييم حالتها والاستفادة من الخدمات المناسبة.

ويؤكد فريق التدخل السريع أن التعامل مع استغاثات الأطفال لا يقتصر على فحص الواقعة، وإنما يمتد إلى فهم احتياجات الطفل وتوفير التدخل المناسب الذي يضمن سلامته وحقه في الرعاية والحماية، بما يحافظ على كرامته ويمنحه بيئة آمنة تتناسب مع احتياجاته.

للتواصل والإبلاغ عن الحالات الإنسانية: يمكن إرسال البلاغات عبر واتساب فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 01577786753، مع تحديد موقع الحالة بدقة، كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

فريق التدخل السريع المنوفية مواقع التواصل الاجتماعي الجمعيات الأهلية داخل حضانة

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