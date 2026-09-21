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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن : «التدخل السريع» يمنح مسنة بلا مأوى في منطقة الحسين الأمان وينقلها إلى دار رعاية

انقاذ سيدة
انقاذ سيدة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

انقذ فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعى مسنة بلا ماوى ، حيث تحرك الفريق إلى منطقة الحسين بالقاهرة، لفحص بلاغ بشأن تواجد مسنة بلا مأوى بجوار بوابة أحد المساجد.

وبالوصول إلى مكان البلاغ، التقى الفريق بالمسنة، البالغة من العمر 72 عامًا، وبدأ في دراسة حالتها والاستماع إليها للوقوف على ظروفها الاجتماعية والإنسانية والصحية، وتحديد احتياجاتها والتدخل المناسب لحالتها.

وأوضحت المسنة أنها أرملة وتتقاضى معاشًا عن زوجها، وكانت تقيم بمحافظة الإسكندرية، إلا أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها بعد بيعه للمساعدة في تجهيز بناتها للزواج، ومع تغير ظروفها الأسرية وعدم وجود مكان آمن تستقر فيه، حضرت إلى القاهرة وأقامت في الشارع بمنطقة الحسين لنحو شهرين.

كما أفادت بأنها تعاني من مرض السكر، وأن لديها أربعة أبناء، أحدهم يقيم خارج البلاد، بينما تواجه بناتها ظروفًا أسرية خاصة، الأمر الذي أدى إلى تدهور ظروف إقامتها ووصولها إلى الشارع.

وبعد دراسة حالتها واحتياجاتها، نسق فريق التدخل السريع مع إحدى دور رعاية المسنين، وتم نقلها إلى الدار لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة لها، في إطار الحفاظ على سلامتها وكرامتها وتوفير مكان آمن تستقر فيه.

وفي مشهد إنساني لافت، وبعد أن شعرت بالأمان والطمأنينة داخل دار الرعاية، عبّرت المسنة عن رغبتها في أن تتبرع، بعد وفاتها، بمبلغ مالي كانت قد ادخرته لهذا الغرض لإحدى المستشفيات، لتؤكد أن ما مرّت به لم يمنعها من التفكير في مساعدة الآخرين.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن الحالات التي تستوجب تدخل فريق التدخل السريع من خلال الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828، أو عبر واتساب فريق التدخل السريع على الرقم 01577786753.

فريق التدخل السريع التضامن الاجتماعى مسنة بلا ماوى الحسين المساجد

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