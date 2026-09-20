التضامن: استمرار التسجيل فى مبادرة "فرحة مصر" لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة "فرحة مصر"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، التي تستهدف دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية.

وتعمل المبادرة على المساهمة في تجهيز منزل الزوجية، إلى جانب توفير برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يساعد الشباب على الاستعداد لتكوين حياة أسرية مستقرة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن باب التسجيل في المبادرة ما زال مفتوحًا أمام الفئات المستهدفة، ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات المبادرة التقديم من خلال منصة "فرحة مصر"، "https://farhetmasr.csf.eg "واستكمال البيانات والمعلومات المطلوبة وفقًا للضوابط المنظمة.

وتأتي المبادرة استكمالًا لما حققته نسختها الأولى من نجاح، وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توسيع مظلة الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية ومساندة الشباب في بدء حياتهم الزوجية.

وتشمل الفئات المستهدفة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ومستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو الموجودين داخل أسر بديلة، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة المستوفين لشروط المبادرة.

ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون تم عقد القران أو "نصف الإكليل"، وألا يكون قد تم الزفاف، وأن يكون الزواج الأول للطرفين، وألا يكون أي منهما قد سبق له الاستفادة من مبادرات مشابهة أو دعم عيني مماثل من الوزارة أو أي جهة أخرى، بالإضافة إلى أن يكون الطرفان مصريي الجنسية وفي السن القانونية للزواج.

الجدير بالذكر أن دعم مبادرة "فرحة مصر" لا يقتصر على تجهيز منزل الزوجية، إذ تتضمن المبادرة تأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا واجتماعيًا من خلال برنامج "مودة"، لإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، إلى جانب إتاحة الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج.