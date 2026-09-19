البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ110 مليارات جنيه.. غدا

خفض البنك المركزي المصري حجم طلبات أذون الخزانة المستهدف طرحها صباح غد، الأحد 19-9-2026، وذلك على أساس أسبوعي.

وقلص البنك المركزي المصري حجم طرح أذون الخزانة بمعدل 5 مليارات جنيه، بما يساوى 96 مليون دولار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الاتفاق مع وزارة المالية؛ لبيع أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه، بما يساوي 2.11 مليار دولار؛ مقارنة بـ 115 مليار جنيه بما يعادل 2.26 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

ويطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أسبوعيا ما بين 2 و3 عطاءات دورية لتمويل عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يبيع البنك المركزي المصري في مزاد عطاءات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه، إذ تتضمن أجل 91 يوما بـ40 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بقيمة 70 مليار جنيه غدا، الأحد.

ومع طرح أذون خزانة من أجلي 91 و2733 يوما بقيمة 110 مليارات جنيه؛ سيتبقى طرحان بقيمة 130 مليار جنيه سيتم طرحهما خلال يومي الخميس والاثنين المقبلين.