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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كيف تحمي بيانات بطاقتك من الاحتيال الإلكتروني؟.. البنك المركزي يجيب

البنك المركزي
البنك المركزي

يستهدف البنك المركزي المصري تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لكل عملاء البنوك من الأفراد والمؤسسات؛ لما ينعكس على رفع مستويات الوعي المصرفي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكيانات المصرفية الرسمية في الدولة بجانب الحد من الممارسات غير المشروعة والمضرة بالاقتصاد القومي .

تأتي التحركات بعد اجراء عمليات اختراق مصرفي من بعض الهاكرز ومنتحلي صفات موظفي البنوك؛ للسطو على حسابات العملاء ومدخراتهم.

البنك المركزي

تحذيرات لحماية بطاقات الإئتمان

وقام البنك المركزي المصري بإطلاق سلسلة من الرسائل التحذيرية للعملاء لحماية بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية بما في ذلك تأمين الأرقام السرية ببطاقات الإئتمان ATM.

أكد البنك المركزي المصري أن عملاء البنوك لا يتصلون مباشرة بالعملاء للاستعلام عن أرقام حساباتهم أو الأرقام السرية وغيرها من المعلومات الشخصية.

وأوضح إنه ينبغي للعميل عدم الاستجابة لأي مكالمات وهمية أو رسائل مزيفة للسطو على الحسابات، محذرًا من عدم ضغط  العملاء على أي روابط تصل عبر الموبايل أو البريد الإلكتروني وغيرها خصوصا وأن تلك الروابط تكون مزيفة.

هاكرز

عروض وهمية

وأضاف البنك المركزي أن الهاكرز يلجأون لإنتاج صفحات شبيهة بالبنوك للسطو على حسابات العملاء واختراقها بهدف الاستيلاء عليها أو البيانات الشخصية.

وشدد البنك المركزي المصري على عدم الإنسياق للرسائل الخادعة التي يطلقها الهاكرز و المحتالون لإختراق الحسابات المصرفية؛ بغرض  الاستفادة من العروض والتخفيضات المبالغ فيها والتي من شأن أن تكون بهدف استدراج العميل والنصب عليه.

وحذر البنك المركزي المصري؛ العملاء بالقول "لا تنخدع بها وتتسرع بإدخال بيانات بطاقتك البنكية طمعًا في الحصول عليها".

تأتي هذه الاجراءات في إطار هشتاج #معًا نكافح الاحتيال

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