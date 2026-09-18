عمر هريدي: كوادر كثيرة قادرة على إدارة الزمالك.. ولم أحسم موقفي الانتخابي

كشف عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، موقفه من الترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه لم يحسم حتى الآن المنصب الذي سيترشح عليه، مشيرًا إلى أنه يترقب المشهد داخل القلعة البيضاء قبل اتخاذ قراره النهائي.

وقال عمر هريدي، خلال تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، إن نادي الزمالك يمتلك العديد من الكوادر القادرة على تولي مسئولية إدارته، إلا أن عزوف عدد من أبنائه عن العمل العام خلال فترات سابقة كان أحد أسباب عدم ظهور هذه الكوادر على الساحة.

وتابع: «أنا شايف إن نادي الزمالك مليء بالكوادر، لكن حصل في فترة من الفترات نوع من أنواع العزوف».

وأضاف: «العضوية موجودة في نادي الصيد ونادي الشمس وأندية ثانية، والواحد بيشوف كوادر في نادي الشمس تنتمي لنادي الزمالك وتقدر تدير نادي الزمالك».

وأشار هريدي إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة المشهد داخل النادي، إلى جانب دراسة الوضع المالي ورغبات أعضاء الجمعية العمومية، قبل حسم موقفه من الترشح.

وتابع: «هراقب المشهد والوضع المالي ورغبات الجمعية العمومية، وهشوف الجمعية العمومية عايزة إيه قبل ما أخد قراري».

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية ومختلف المجموعات والتكتلات داخل النادي يمثل عنصرًا مهمًا في تشكيل الرأي العام قبل الانتخابات، مشددًا على أن جماهير الزمالك تسعى دائمًا إلى مصلحة النادي.