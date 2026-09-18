عدم التنفيذ هيعمل مشكلة.. فتحي سند يكشف وعد إدارة الزمالك للاعبين

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن تطورات جديدة بشأن مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي وعدت اللاعبين بسدادها عقب انتهاء فترة الراحة الحالية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إدارة الزمالك.. تعد اللاعبين بتسديد مستحقاتهم المتأخرة بعد العودة من إجازة الأربعة أيام التي بدأت بعد مباراة المحلة.. وعدم تنفيذ الوعد "حيعمل مشكلة"».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن يستغل الزمالك فترة التوقف الدولي في الاستعداد لاستئناف منافسات الدوري، بعد البداية التي حققها الفريق خلال الجولات الخمس الأولى.