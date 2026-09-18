لحد دلوقتي ليا مستحقات.. أحمد حمدي يكشف كواليس أزمته مع الزمالك

كشف أحمد حمدي، لاعب الزمالك السابق، كواليس انضمامه إلى الفريق، مشيرًا إلى أنه تلقى وعودًا بتغيير الصورة الذهنية للنادي، قبل أن يواجه أزمة تتعلق بمستحقاته المالية.

وقال أحمد حمدي، خلال تصريحات تلفزيونية: «لما الزمالك كلموني عشان أنضم للفريق قالولي إحنا ناويين نغير الصورة الذهنية، لكن لقيت فيه أزمة مستحقات».

وأضاف: «ومعرفش ليه نادي كبير زي نادي الزمالك يحصل فيه أزمات بالشكل ده، ولحد دلوقتي ليا مستحقات ماخدتهاش بعد ما مشيت من الزمالك».

وأوضح لاعب الزمالك السابق أنه حاول التواصل مع عدد من مسؤولي النادي من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة، لكن دون الوصول إلى حل حتى الآن.

وتابع: «حاولت أتواصل مع كذا حد من مسؤولي الزمالك ومفيش أي استجابة».

وكان أحمد حمدي قد ارتدى قميص الزمالك خلال الفترة الماضية، قبل رحيله عن صفوف الفريق، في الوقت الذي لا تزال لديه مستحقات مالية لم يحصل عليها، وفقًا لتصريحاته.