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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر هريدي: تعاقدات الزمالك الفاشلة ديون مستحدثة.. ومن يتحمل مسؤولية 800 مليون جنيه؟

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

فتح عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ملف التعاقدات التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية، متسائلًا عن المسؤول عن الأعباء المالية التي ترتبت على عدد من الصفقات، والتي أشار إلى أنها تقترب من 800 مليون جنيه.

وأكد هريدي خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، أن تقييم أي مجلس إدارة لا يجب أن يقتصر على قرار أو ملف واحد، وإنما يتم من خلال النظر إلى مجمل الأداء والنتائج التي ترتبت على القرارات الإدارية التي اتخذها المجلس.

وقال هريدي، خلال تصريحات صحفية: «عندما نتحدث عن 18 لاعبًا والتعاقدات الفاشلة التي ترتبت عليها أعباء على نادي الزمالك تقترب من 800 مليون جنيه، فمن المسؤول عنها؟ هذه ديون مستحدثة وأخطاء إدارية».

وأضاف: «عندما أتعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية، ثم أتركهم وأتحمل غرامات كبيرة، فكيف يحدث ذلك؟ لاعب يتحدث معي لإنهاء تعاقده وديًا مقابل 50 مليون جنيه، ثم أتركه وأدفع 600 مليون جنيه، ما هذا؟».

وتساءل عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن دور الأجهزة الإدارية والقانونية في مراجعة العقود وإدارة ملفات اللاعبين، قائلًا: «أين الإدارة القانونية؟ أين الإدارة الاستراتيجية؟ أين من يقرأ العقود؟ أين الرؤية؟ وأين الجهاز الإداري؟ هناك أمور كثيرة جدًا يجب أن تُحسب على الإدارة بالسلب».

وشدد هريدي على أن وجود بعض القرارات أو الملفات الإيجابية لا يلغي ضرورة تقييم الأداء الإداري بصورة شاملة، موضحًا أن أي عمل إداري يجب أن يخضع للتقييم وفق نتائجه الإجمالية، وليس بناءً على نجاح قرار واحد فقط.

وأردف هريدي: «عندما نقيم المديونيات السابقة، يجب أن يكون التقييم موضوعيًا، فنحن لا نقيم الإدارة على عمل واحد، وإنما على إجمالي العمل».

وتابع: «مجمل العمل ونتائجه هما اللذان يحسمان مدى صحة الإدارة في اتخاذ قراراتها، والنتائج المترتبة على هذه القرارات».

وفيما يتعلق بإمكانية خوض أعضاء المجلس الحاليين الانتخابات المقبلة، ورؤيتهم أمام الجمعية العمومية، قال هريدي إن مواجهة الجمعية العمومية قد تمثل تحديًا بالنسبة إليهم.

وتابع: «من وجهة نظري، سيجدون صعوبة في مواجهة الجمعية العمومية، والمواجهة هنا ليست بمعنى مجرد طرح أنفسهم للانتخابات، وإنما مواجهة أعضاء الجمعية العمومية وطرح ما تم إنجازه خلال فترة تولي المسؤولية».

وأشار هريدي إلى أن التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية يظل أمرًا مهمًا، لافتًا إلى أنه لا يرى حضورًا مكثفًا لأعضاء المجلس في النادي والتواصل مع الأعضاء بصورة مباشرة.

وعن مدى تردده على نادي الزمالك، قال هريدي: «أذهب إلى النادي، ولكن على فترات، وكما قلت في البداية، كنت أبتعد تدريجيًا بسبب هذه الأجواء، لكنني أتردد على النادي في الأيام العادية».

تأتي تصريحات هريدي في إطار حديثه عن المشهد داخل نادي الزمالك، في ظل ترقب موقف عدد من الشخصيات من الانتخابات المقبلة، وتقييم أداء الإدارة والملفات المالية والإدارية للنادي.

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