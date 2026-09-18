أمير هشام: بيراميدز الأفضل محليا ومرشح قوي للفوز بالدوري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي بيراميدز يقدم مستويات مميزة في المرحلة الأخيرة، موجهًا الإشادة لمسئولي النادي السماوي وعلى رأسهم هاني سعيد المدير الرياضي الذي يفرض حالة من الهدوء والاستقرار على النادي.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: بيراميدز حاليا أقوى فريق محليًا وسيكون منافسًا قويًا على لقب الدوري، وبعد مرور 5 جولات فهو الأفضل ويضم قائمة متكاملة من اللاعبين المميزين. والمدرب موكوينا يتعامل بشكل ممتاز من الناحية الفنية والنفسية مع اللاعبين.

وأضاف: فريق بيراميدز حاليًا أقوى من القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، والمنافسة ستكون قوية بينهما. ولكن وفقًا للجولات الأولى فأن بيراميدز يقدم مستوى مميزًا للغاية، ونجح في تحقيق 5 انتصارات، ليتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكمل: بيراميدز أصبح يعرف كيف يفوز بالمباريات واليوم نجح في الفوز على الشرقية إنبي رغم أنه لم يكن في أفضل مستوياته.

وزاد: هناك لاعبين جيدين في فريق بيراميدز، وعلى رأسهم يوسف أوباما الذي يقدم مستوى مميز منذ بداية الموسم الحالي. ونجح موكوينا في الاستفادة من قدرات اللاعب، رغم أنه كان هناك اتجاها قبل بداية الموسم لخروجه معارًا لكن نجح المدرب الجنوب إفريقي في الاستفادة منه.