اتجاه داخل الزمالك لإقامة معسكر مغلق خلال فترة التوقف

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لإقامة معسكر إعداد جديد لاستئناف بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض ظهر بشكل طيب خلال الجولات الأولى من المسابقة، رغم أن الجميع كان يرى صعوبة تقديم المستوى المطلوب.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة 4 ايام، وهناك تفكير في اقامة معسكر اعداد لمدة عشرة أيام.

وأضاف: احمد شريف تعرض للإصابة سيغيب على أثرها عدة أيام.

وأتم: شيكو بانزا انضم لمنتخب انجولا وسيواجه منتخب مصر في التصفيات الإفريقية.