جمال حمزة: مواجهة الزمالك والأهلي نقطة فاصلة

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة القمة المقبلة بين الزمالك والأهلي ستكون نقطة فاصلة في مشوار الفريقين ببطولة الدوري.

وقال حمزة خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: «مواجهة الزمالك والأهلي هي اللي هتحدد ملامح الدوري في أي اتجاه، وهتكون نقطة فاصلة في مشوار الفريقين، والفريق المنتصر سيسير بخطوات ثابتة في باقي اللقاءات».

وأضاف: «الزمالك يحالفه التوفيق في الفترة الأخيرة، وبكل تأكيد الأداء مش الأفضل، ولكن دي القدرات والإمكانيات المتاحة للمدير الفني، والزمالك لا يمتلك الرفاهية في قائمته، والكابتن معتمد جمال بيشتغل في قائمة تضم 12 أو 13 لاعبًا».

وتطرق جمال حمزة للحديث عن المنافسة على لقب الدوري، متوقعًا تواجد أربعة أندية في مرحلة المنافسة، حيث قال إن فرق بيراميدز والزمالك والأهلي وسيراميكا ستكون ضمن المنافسين على اللقب.