الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يواصل انطلاقته القوية بالفوز على خيتافي بهدف الزلزولي

حقق فريق ريال بيتيس فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه خيتافي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «لا كارتوخا»، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال بيتيس يواصل انطلاقته القوية

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، الذي نجح في هز شباك خيتافي خلال الدقيقة 45، ليمنح فريقه الأفضلية قبل انتهاء أحداث الشوط الأول.

وحاول خيتافي العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع ريال بيتيس وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق بالدوري الإسباني.

وبهذا الانتصار، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، في ظل البداية القوية للفريق خلال الموسم الحالي.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند نقاطه الحالية ليحتل المركز الخامس عشر بجدول المسابقة، حيث يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، ما يزيد من أهمية المباريات المقبلة للفريق.

وتحمل مواجهات ريال بيتيس وخيتافي ندية واضحة خلال السنوات الأخيرة، إذ نجح بيتيس في تحقيق الفوز خلال ثلاث من آخر أربع مواجهات جمعت الفريقين، بينما كان خيتافي قد حسم آخر لقاء بينهما لصالحه بنتيجة 2-0 في مارس الماضي.