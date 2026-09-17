جامعة المنيا تتقدم في 4 تخصصات ضمن تصنيف شنغهاي العالمي

حققت جامعة المنيا تقدما في 4 تخصصات ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 (Global Ranking of Academic Subjects – GRAS) على مستوى الجامعات المصرية في عدد من المجالات العلمية.

وشملت تخصصات الجامعة علوم وهندسة الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الميكانيكية، والصيدلة والعلوم الصيدلية؛ حيث جاءت جامعة المنيا في المركز الأول مصريًا في Energy Science & Engineering (علوم وهندسة الطاقة) ضمن الفئة 201–300 عالميًا، وفي المركز الثاني مصريًا في Artificial Intelligence (الذكاء الاصطناعي) ضمن الفئة 301–400 عالميًا، بينما حققت المركز الثالث مصريًا في Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (الصيدلة والعلوم الصيدلية والدوائية) ضمن الفئة 301–400 عالميًا. كما حققت المركز الأول مصريًا في Mechanical Engineering (الهندسة الميكانيكية) ضمن الفئة 301–400 عالميًا، في ظهور جديد للجامعة بهذا التخصص ضمن التصنيف.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن تحقيق مراكز متقدمة في 4 تخصصات، من بينها تصدر الجامعة مصريًا في علوم وهندسة الطاقة والهندسة الميكانيكية، يمثل ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين وما تمتلكه الجامعة من كوادر علمية وبحثية متميزة.

وأوضح أن الجامعة تواصل دعم البحث العلمي والنشر الدولي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، وتوجيه الأبحاث نحو المجالات ذات الأولوية.



