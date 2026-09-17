استياء بين أولياء أمور طلاب مدرسة ابتدائي لخروجهم مبكرا ساعة.. وتعليم المنيا: قرار وزاري

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه حالة من الاستياء والغضب بين عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة ابتدائية بمدينة المنيا، على خلفية خروج أبنائهم من المدرسة قبل الموعد الرسمي لانتهاء اليوم الدراسي بنحو 60 دقيقة .

وظهر خلال الفيديو عدد من أولياء الأمور وهم يعبرون عن استيائهم من اختلاف مواعيد انصراف أبنائهم، مؤكدين أن خروج تلاميذ الصفوف الأولى قبل باقي الطلاب تسبب في وجود بعضهم خارج المدرسة قبل وصول ذويهم.

ومن جانبه قال صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم المنيا، ان واقعة مدرسة التجريبية الابتدائية 2 بمدينة المنيا، جاءت لخروج تلاميذ الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الثالث في الموعد المحدد لهم وفقًا للقرار الوزاري المنظم لمواعيد انصراف الطلاب ، وهو الخروج مبكرا بنحو ساعه .

وأضاف أن المدرسة تضم نحو 1200 تلميذ، من بينهم 600 تلميذ بالصفوف الثلاثة الأولى، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري ينص على انصراف تلاميذ الصفوف من الأول إلى الثالث قبل باقي الصفوف 70 دقيقة .

وأوضح أن حالة الغضب بين بعض أولياء الأمور جاءت نتيجة وجود أكثر من ابن للأسرة الواحدة في صفوف دراسية مختلفة، حيث يرغب بعض أولياء الأمور في استلام جميع أبنائهم في توقيت واحد، بدلًا من الحضور إلى المدرسة مرتين لاستلام التلاميذ.

وأشار إلى أن خروج تلاميذ الصفوف الأولى في هذا التوقيت لم يكن قرارًا منفردًا من إدارة المدرسة، وإنما جاء تنفيذًا للمواعيد المحددة وفقًا للقرار الوزاري.

