القبض على شخص ادعى سوء معاملة ضابط شرطة له بارتكاز أمني في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بتعرضه لسوء المعاملة من جانب ضابط شرطة حال عبوره بأحد الارتكازات الأمنية بمحافظة المنيا والسخرية منه وإتلافه بطاقة الرقم القومى الخاصة به.





بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب– مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبمواجهته أقر بادعائه ذلك لاستيائه من استيقاف السيارة التى كان يستقلها بتاريخ 15/ الجارى حال توجهه لمحافظة المنيا بالارتكاز المشار إليه فى إطار الفحص الأمنى، ونفى تجاوز الضابط معه أو إتلافه بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسبة متابعيه .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.