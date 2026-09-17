محافظ الفيوم يكرم عبد الرحمن يونس بطل رفع الاثقال بعد إنجازات عالمية وتحطيم أرقام قياسية

كرم الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم البطل عبد الرحمن يونس ابن مركز سنورس تقديرا لانجازاته التاريخية في البطولات الدولية ميداليات ذهبية وأرقام عالمية

جاء التكريم بحضور الدكتور عادل فهمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم والكابتن علاء حسن مدير المنتخبات القومية بالاتحاد المصري لرفع الاثقال والمدير الفني للمنتخب المصري والدكتور محمد رجب جمعة رئيس منطقة الفيوم لرفع الاثقال والبطل الاوليمبي أحمد سعد مدير منطقة الفيوم لرفع الاثقال وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الاوليمبية المصرية والحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الاولى ووليد عبد العزيز أمين صندوق منطقة الفيوم لرفع الاثقال.



إنجازات متتالية في البطولات

هنأ محافظ الفيوم اللاعب ومسؤولي منطقة رفع الاثقال مؤكدا حرص المحافظة على دعم الرياضة وتوفير البيئة المناسبة للشباب وتحفيز المتميزين لمواصلة حصد البطولات وأوضح رئيس منطقة الفيوم لرفع الاثقال أن عبد الرحمن يونس الشهير بعبده يونس حصل على 3 ميداليات ذهبية ببطولة أفريقيا للكبار في فبراير 2024 و3 ميداليات ذهبية وكأس أحسن لاعب ببطولة أفريقيا 2025 كما حصل على ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة العالم تحت 20 سنة في سبتمبر 2024 وفضية وبرونزية ببطولة العالم للكبار في أكتوبر 2025.



أرقام عالمية وتأهل أوليمبي

حصل اللاعب على 3 ذهبيات وحطم رقمين عالميين بدورة ألعاب التضامن الاسلامي في نوفمبر 2025 بالسعودية ثم حصد 3 ذهبيات وأحسن لاعب وحطم الرقم الافريقي والعالمي ببطولة أفريقيا للكبار في مايو 2026 كما حصل على ذهبيتين وحطم رقمين عالميين ورقما متوسطيا جديدا بدورة ألعاب البحر المتوسط في سبتمبر 2026 وأكد المحافظ أن الفيوم تمتلك رياضيين واعدين قادرين على تمثيل مصر في المحافل العالمية فيما تم اختيار عبد الرحمن يونس ضمن البرنامج الاوليمبي استعدادا لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028.