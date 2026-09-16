أوقاف الفيوم تواصل مقارئ الأئمة بالمساجد الكبرى لتعليم كتاب الله والارتقاء بمستوى الأئمة

واصلت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الأربعاء فعاليات مقارئ الأئمة بالمساجد الكبرى عقب صلاة العصر وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبرعاية الشيخ محمد رجب خورشيد مدير المديرية وبإشراف الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة وذلك في إطار اهتمام المديرية بتعليم القرآن الكريم والارتقاء بمستوى الأئمة وحملة القرآن.



انتظام الأئمة وتحسين التلاوة

وشهدت المقارئ انتظاما ملحوظا من الأئمة حيث تضمنت الفعاليات قراءة عدد من الأجزاء المقررة مع التركيز على تحسين الأداء وتطبيق أحكام التجويد بما يسهم في تقديم النموذج الأمثل في تلاوة كتاب الله عز وجل.



رفع كفاءة الكوادر الدعوية

وأكدت مديرية أوقاف الفيوم أن مقارئ الأئمة تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف الشاملة لرفع كفاءة الكوادر الدعوية وصقل مهاراتهم العلمية والقرآنية مشيرة إلى حرصها على توفير بيئة علمية متكاملة تتيح تبادل الخبرات بين المشاركين وتدعم جهود الوزارة في ضبط الأداء الدعوي والمعرفي.



خطة دورية لخدمة كتاب الله

وتواصل مديرية أوقاف الفيوم تنفيذ فعاليات المقارئ بشكل دوري وفقا لجدول زمني معد مسبقا بما يحقق رؤية وزارة الأوقاف في تعظيم دورها الدعوي والعلمي وخدمة كتاب الله عز وجل ويعزز الاهتمام بالقرآن الكريم بين الأئمة وحملة كتاب الله كما تساهم هذه اللقاءات في دعم الجانب العلمي والقرآني لدى المشاركين ورفع مستوى الأداء في تلاوة القرآن الكريم وأحكام التجويد بما يتوافق مع أهداف الوزارة في تطوير الكوادر الدعوية والارتقاء بمستوى العمل الدعوي.