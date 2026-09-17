12.4 تريليون جنيه إجمالي التداول بالبورصة خلال 6 أشهر

ارتفع إجمالي قيمة التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ6 اشهر الأولي من العام 2026، بنسبة 58.1 % على أساس سنوي.

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصل “صدى البلد” علي نسخة منه، أن قيم التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، بلغت خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026 نحو 12,464,082 تريليون جنيه، مقابل 7,882,140 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بنمو 58.1 %.

تداول الأسهم

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة “تداول الأسهم” في البورصة المصرية ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 72.6 %، لتسجل 997,097 مليار جنيه، مقارنة بنحو 577,765 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026، ارتفعت قيمة “تداولات السندات وأذون الخزانة” لتسجل 11,466,986 تريليون جنيه، مقارنة بـ 7,304,375 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير حتي يونيو عام 2025، بزيادة 57% وفق هيئة الرقابة المالية.

17 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2025

ارتفع إجمالي قيمة التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال العام 2025، بنسبة 19.2% على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، قيمة بلغت 17,089 تريليون جنيه، مقابل 14,333 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.2%، وفقا لهيئة الرقابة المالية.



