اقتصاد

1.9 تريليون جنيه إجمالى تداولات البورصة في ديسمبر الماضي

علياء فوزى

ارتفع إجمالي قيمة التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - على الأوراق المالية في البورصة المصرية شهر ديسمبر من العام 2025، بنسبة 0.3 % على أساس سنوي.

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر ديسمبر الماضي حصل “صدى البلد” علي نسخة منه، أن قيم التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، بلغت خلال شهر ديسمبر 2025، 1.949 تريليون جنيه، مقابل 1,943 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بنمو 0.3%.

تداول الأسهم

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة “تداول الأسهم” في البورصة المصرية ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 35,5%، لتسجل 164.2 مليار جنيه جنيه، مقارنة بنحو 121 مليار جنيه خلال  العام 2024.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال شهر ديسمبر 2025، انخفضت قيمة “تداولات السندات وأذون الخزانة” لتسجل 1,785,466 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1,821,797 تريليون جنيه خلال نفس الشهر في  العام 2024، بتراجع 2% وفق هيئة الرقابة المالية.

17تريليون جنيه قيم التداول خلال 2025

ارتفع إجمالي قيمة التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال العام 2025، بنسبة 19.2% على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، قيمة بلغت 17,089 تريليون جنيه، مقابل 14,333 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.2%، وفقا لهيئة الرقابة المالية.

هيئة الرقابة المالية قيم التداولات تداول الأسهم الأنشطة المالية

